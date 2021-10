El Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, estuvo presente en la entrega de 108 viviendas en Esquel pese a la llegada del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien arribó a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En esta ocasión, Arcioni priorizó la entrega de viviendas y no pudo acompañar a Fernández en Chubut. Al respecto, justificó: "Las veces que me ha requerido la presencia, he estado y voy a estar siempre. Fui convocado a La Rioja, hicimos un largo viaje para acompañarlo. Amerita que a partir de mañana tenemos veda elector y las viviendas era impostergable".

"En un principio, iba a venir el lunes 18 y por eso la pasamos para hoy martes. Es impostergable la entrega de estas viviendas y así fue programado", concluyó.