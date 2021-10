El Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, estuvo presente en Esquel y fue consultado sobre el proyecto de zonificación minera.

Al respecto, el mandatario provincial expresó: "Es un proyecto que tenemos que dar la discusión, pero con respeto y fundamentos, sea ahora o después. El proyecto para mí y para muchos es para cambiar la provincia para adelante. En el proyecto se respeta cada una de las comarca y tenemos que mirar la provincia, recorrer el interior".

También agregó que: "Muchas personas por falta de conocimiento, se habla de minería como un tema tabú y no es un tema tabú. Incluso el presidente del partido radical, Cornejo, lo avaló. Tenemos que dar la conversación con respeto, sino no se puede conversar ni debatir".

Por último, invitó a los vecinos a debatir: "Siempre estamos dispuestos a charlar con fundamentos. El tema es cuando se discute el sí por el sí o en no por el no. Se hace complicado cuando no se tienen los fundamentos. La mesa de diálogo de la Legislatura se ha abierto y tienen las puertas abiertas para debatir con los legisladores que es donde se tiene que dar el ámbito de discusión".