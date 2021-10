Distintas instituciones comenzarán a utilizar los SUM en los próximos días

En los próximos días comenzarán a otorgarse los turnos que tendrán los distintos clubes e instituciones de la ciudad que aún no cuentan con un espacio propio y que tienen la necesidad de hacer uso de los SUM de las escuelas para que sus alumnos puedan entrenar. Recordamos que esta iniciativa surgió de una gestión realizada en conjunto entre la Municipalidad de Esquel y el gobierno provincial.

Luciana Torres será la coordinadora a cargo y quien realizará la repartición de turnos para el uso gratuito de los SUM considerando distintas categorías en las que se clasificará a las instituciones habilitadas para disponer de estos espacios. El desarrollo de este trabajo se realizará en conjunto con coordinadores de otras áreas pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel.

Al referirse a la organización necesaria para llevar adelante esta propuesta que les otorgará a un espacio sin costo los clubes, ligas, juntas vecinales e instituciones de la ciudad que lo requieran, el Secretario de Deportes explicó “Nosotros desde el primer día reconocimos la importancia de todas las instituciones, independientemente de que sean privadas o no; sabemos del trabajo que hacen con muchos deportistas de la ciudad, desde la etapa formativa hasta aquellos deportistas que ya se encuentran federados. Conocemos las necesidades de todos y también el gran esfuerzo que hicieron algunos por lograr la personería jurídica que tienen. Esto no significa que los privados no tendrán espacios para hacer uso de las instalaciones en las escuelas, sino que se les otorgarán sus turnos una vez que estén organizados los de los equipos, clubes e Instituciones que estén en regla. Esto también es un reconocimiento al trabajo de quienes si cumplen con la documentación requerida” y agregó “También es cierto que hay clubes, equipos o instituciones que no estan en regla, pero forman parte de alguna Asociación, en este caso la asociación los nuclea, responde por ellos y vela por los intereses de los todos equipos que participan en los campeonatos que organizan. Esas Asociaciones tienen adjudicadas la cantidad de horas que necesitan para que lo distribuyan equitativamente entre todos sus equipos”.

Es importante destacar que previo al diseño de este convenio, las autoridades deportivas de la municipalidad recorrieron las juntas vecinales y otros sectores que manifestaron la necesidad de contar con un espacio para que sus alumnos lleven adelante los entrenamientos diarios de cada deporte.

Actualmente la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel es la única encargada de administrar los turnos disponibles durante toda la semana en los SUM de las escuelas que forman parte de este convenio. “Antes las instituciones debían pagar para usar las instalaciones de las escuelas y eran muchos los que no podían cubrir el costo. Ahora será la Municipalidad la que, gracias a una importante inversión, cubra estos costos a través de una contraprestación de servicios y contratación de personal para el mantenimiento de los espacios. Nuestro objetivo es aportar para que las formas de acceso al deporte sean cada día más simples y estamos convencidos que de esta forma muchos niños que antes no tenían un lugar para entrenar, ahora podrán tenerlo”, concluyó Maciel.