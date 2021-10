El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, cumplió este martes una intensa agenda en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde llegó con ministros nacionales para anunciar importantes obras para la provincia con inversiones por más de 12.195 millones de pesos y dar apoyo a los candidatos del Frente de Todos en Chubut. El candidato a senador nacional Carlos Linares agradeció el acompañamiento del mandatario y destacó la importancia histórica de la visita de toda la comitiva. “Nos llena de esperanza y muestra el compromiso que tiene el gobierno nacional con nuestra provincia, donde tenemos obras que llegan y se concretan después de mucho tiempo. Es muy importante para nosotros, que somos una de las provincias más productivas. Ojalá podamos también contar pronto con la llegada de nuestra Vicepresidenta”, aseguró.

Durante el encuentro previo al acto en el predio ferial de la ciudad, el Presidente anunció convenios e inversiones para las localidades de la provincia y expresó: “Vinimos a Comodoro, esta ciudad tan pujante, y a esta provincia tan linda. Lo más importante es esto: trabajar juntos, unir esfuerzos y ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación, que fueron los cuatro años que nos precedieron, y de un tiempo muy ingrato, que fue el que nos tocó vivir a nosotros y a toda la humanidad. Escuchamos los reclamos y necesidades de los vecinos de la ciudad y es muy importante que podamos darles respuestas. Prometo a cada hombre y mujer de Chubut que vamos a poner toda la garra para que en los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en cuatro y que la pandemia nos impidió. Necesito del acompañamiento de todos ustedes, de la unidad de todos ustedes. Es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene”.

Por su parte, el presidente del PJ de Chubut destacó la presencia del mandatario y el apoyo a los chubutenses que más lo necesitan. “Agradezco este hecho histórico del gobierno nacional, hoy no nos visita solo un Presidente, sino un gabinete nacional. Nosotros podemos hablar de emergencias, sabemos qué es tener un gobierno que está cerca en la emergencia y qué no. A mi me tocó que me abandonaran en una emergencia, y la primera llamada que recibí fue de Cristina que no estaba en funciones”, resaltó, y agregó: “Sabemos en el país que estamos viviendo, pero esta provincia no está pasando un buen momento en varios ejes, pero primero en educación. Hace 3 años que en esta provincia no hay clases, el gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto. No hay color político que pueda sostener que no tengamos clases, no nos podemos dar el lujo de que nuestros chicos no tengan clases”. Finalmente, pidió asistencia para la “castigada” comunidad de Trelew, y que se escuche “la voz de los gremios, que es una columna vertebral de Comodoro y la Provincia”.

“Hoy tenemos un Gobierno Nacional que escucha, y la gente quiere a este Gobierno, quiere a Alberto y quiere a Cristina. Sostenemos este proyecto con las mismas convicciones y vamos a seguir. No somos tibios, estamos orgullosos de este Gobierno de la gente y estamos agradecidos de que hoy estén con nosotros en Chubut.”, concluyó.

Fernández y parte de su gabinete de ministros llegaron a Comodoro en el marco del programa Capitales alternas del gobierno, una iniciativa federal que destaca a 25 ciudades del país y las convierte en sede de reuniones del Gabinete nacional con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Como cierre de la visita, la comitiva tenía previsto hacer una escala en Puerto Madryn donde se esperaba una recorrida por la planta Aluar y luego una reunión con prestadores turísticos.