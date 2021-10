Tras la licencia de Alejandro Wengier, alguno de los concejales electos en la lista de Sergio Ongarato debe asumir la banca: Fabiana Vázquez, Mariela Sánchez Uribe, Andrea Rowlands o Carlos Escobar.

Sobre esta situación, Vázquez fue consultada sobre la posibilidad de retomar la actividad como concejal. "Fui concejal en el primer periodo. Fines del 18 me pidieron que me haga cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Luego fui reelecta en el concejo, pero me pidieron la continuidad en la secretaría. Hay otros tres concejales y cualquiera de los cuatro podemos asumir y ocupar esa banca", manifestó.

Además, adelantó que: "No digo si me quedo o me voy. Tengo la decisión tomada, pero no voy a adelantar nada hasta tener la reunión con el intendente. Mi decisión ya está tomada, primero lo voy a transmitir al intendente. Corresponde que primero lo hable con él. No me gustaría que se entere a través de los medios. Corresponde que me siente y se la diga personalmente".

Por otra parte, comentó que sus compañeros de la secretaría de Desarrollo Social le pidieron que no se vaya: "Hoy me sorprendieron. De golpe empiezo a escuchar aplausos, todos los empleados me manifestaron que van a hacer una presentación al intendente pidiendo que no me vaya. Me emocionaron, me hicieron llorar. Somos compañeros de trabajo y que todos vayan así a pedírmelo no deja de ser una acosijo al corazón y decir que las cosas no se hicieron mal".

Por último, se refirió a la licencia de Wengier: "Lo de Alejandro me sorprendió. Tuvimos una reunión y traté de convencerlo porque es presidente del Concejo Deliberante y tiene una responsabilidad a la sociedad que votó. Le planteé que tendría que continuar, que espere a diciembre. El tiene la decisión tomada y ante eso no se puede hacer nada. Alejandro va a recapacitar y va a retomar su lugar como presidente del concejo deliberante".