La edil, Fabiana Vázquez, dialogó con Red43 sobre su reciente llegada al Concejo Deliberante luego de estar tres años al frente de la cartera de Desarrollo Social en la Municipalidad de Esquel.

En este sentido, Vázquez indicó que es gratificante el regreso "porque en las elecciones del 2019 la gente me votó para este puesto".

Y explicó: "Tuve un paso por la Secretaría de Desarrollo Social y me siento halagada por todos los trabajadores del sector. Mi decisión la tomé el miércoles a la noche y se lo comuniqué a los empleados, que no querían que me vaya".

Asimismo, la concejal sostuvo que sintió "un respaldo impresionante y hoy me toca cubrir el lugar para el que fui elegida".

Al tiempo que analizó: "Falta diálogo, presencia y enmarcar las diferencias para ver qué necesidades tiene la comunidad".

Al ser consultada por la decisión de Alejandro Wengier, Vázquez indicó que " es pasajero, él sabe que tiene una responsabilidad y creo va a volver porque lo eligió el pueblo.

Asimismo, confirmó que Nadia Cittanti será la nueva titular de Desarrollo Social: "Es un orgullo que Nadia esté asumiendo como Secretaria y el cargo de la Secretaría General lo lleve adelante un empleado de muchos años, que tiene un compromiso muy grande con el área".

"De esta manera, los empleados van a seguir la misma línea de trabajo que llevamos adelante durante 3 años", aseveró.

Balance de Desarrollo Social

En tanto, Vázquez realizó un balance de los tres años al frente de la cartera de Desarrollo Social y aseguró que quedan muchas cosas pendiente "porque hasta anoche estábamos terminando el borrador del presupuesto considerando cosas que la comunidad necesita".

"El balance fue muy positivo y con muchísimas horas de trabajo por el temporal, los incendios, la pandemia. Siempre la impronta fue no marcar las jerarquías, porque los cargos van y vienen. Con mi equipo marcamos la diferencia en el trabajo", sostuvo la edil.

"Yo creo que no importa el lugar, sino el acompañamiento a la gente", concluyó Vázquez.