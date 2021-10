Ongarato explicó por qué no fue a la entrega de vivienda de Valle Chico

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, informó los motivos por los cuales no estuvo presente en la entrega de viviendas de Valle Chico.

"Esquel recibió al gobernador con dos o tres manifestaciones. No hubo posibilidades de que yo me comunique, la situación se veía tensa y que pase un intendente con la tensión que había con vecinos disconformes con el sorteo y en contra de las declaraciones por el tema minero, no tenía la certeza de por donde podía entrar y salir con seguridad de la zona de Valle Chico", expresó.

"No puedo exponerme a mí ni a las personas que me acompañaban en el vehículo. Para evitar que la policía tuviera que actuar en contra de los vecinos de Esquel, preferí no asistir. Nadie me avisó y nadie me llamó. Es cierto que en Valle Chico no hay señal y esto dificultó la comunicación", agregó.

También Ongarato manifestó: "Al inicio de mi gestión hubo un problema menor, antes que asista al acto donde estaba el Gobernador Das Neves se comunicaron conmigo, me dijeron por dónde ir, quién me iba a recibir y quién iba a custodiar la figura del intendente municipal. Esta vez no fue así y es una de la razón por la cual yo no fui".