Temporal de viento: ¿A qué se debe este fenómeno?

Ante el temporal de viento que azotó a la provincia durante la tarde de este domingo, le consultamos al meteorólogo Ezequiel Marcuzzi sobre este fenómeno para que comente cuáles son los motivos de esta situación climática y cuándo volverá la primavera.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

-Está asociado al ingreso de varios frentes fríos que estamos atravesando. Ya está precipitando y esto es debido al pasaje de varios frente fríos. No va haber un marcado descenso en temperaturas, pero son temas que pasan de oeste a este con mucha intensidad y da lugar a toda la región patagónica con vientos muy fuertes y afectando a Chubut. Hoy se registraron ráfagas muy importantes en Esquel hasta 163 km/h en el Aeropuerto. En Comodoro Rivadavia de 157 kilómetros por hora. Desde el año 94 hasta ahora, solo cinco o seis veces se han superaron esas ráfagas. Es algo muy llamativo y un fenómeno extremo. Estamos en alerta rojo en gran parte de la provincia, que indica que pueden haber ráfagas de 110 km/h. El viento se va a mantener muy intenso hasta esta noche. Durante el lunes va a bajar un poco, pero vamos a seguir bajo alerta. El punto más extremo lo estamos viviendo hoy, durante la tarde y la noche. El martes bajaría la intensidad del viento. A partir de ahora, con lluvias que nos van a acompañar hasta mañana por la noche. Se esperan importante acumulados en cordillera. La situación de viento intenso se va a mantener hasta el martes disminuyendo cada día.

-¿Cómo va a ser la intensidad de las lluvias?

-Va a ir variando, pero los acumulados bien metidos en codillera como en Los Cipreses o Aldea Escolar tengan lluvias intensas. Acá vamos a tener, pero lo más importante es en el Parque Los alerces y Río Percy. El fenómeno más importante para nosotros es el viento. En Chile puede ser que tengan inconvenientes grandes, por eso bien pegado a la cordillera es para tener en cuenta.

-¿Puede caer nieve?

Puede ser, pero no creo que sea lo más importante. Puede haber algo de nieve, pero con el viento no va a portar mucho a la situación,. Los más importante es esto. Hay que tener en cuenta que tal vez hay que tener precaución. Si salen, que sea necesario. Tener cuidado con árboles flojos, tener en cuenta. Poder avisar. Si uno no tiene que salir, sería mejor.

-¿Cuándo vuelven los días primaverales?

En la semana rápidamente la temperatura va a trepar y vamos a volver a disfrutar. No se apuren por salir porque en la semana vamos a tener la recompensa.