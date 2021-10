El esquema de vacunación contra el Covid-19 se ha implementado de manera rápida en la región, pero todavía falta que muchos mayores de 18 años concurran a aplicarse, sin turno necesario, la segunda dosis.

Al respecto, y sobre la situación epidemiológica actual, el Dr. Emiliano Biondo del Área Programática Esquel manifestó:

"Claramente, los contagios se han disminuido significativamente. La situación de riesgo es baja en toda nuestra región. Se detectan pocos, aún testeándose gran cantidad de gente. Se ve que la gente que concurren dan negativo, el índice de positividad que era del 40 o 50% o incluso 20% que era preocupante, hoy en día no llega al 5%".

Biondo también agregó que "Estamos en una zona de bajo riesgo, pero no implica que no haya que tomar las medidas preventivas. La vacunación es el mejor momento ahora para estar cubierto con las dos dosis, en este momento que es bajo. No esperar que el virus empiece a circular porque ya es tarde. Es un llamado a la población a que termine con sus esquemas".

Por último, dijo que las medidas de distanciamiento, uso de barbijos, lavado de manos frecuentes serán necesarias "hasta no lograr una inmunidad adecuada con dos dosis en toda la población".