Una docente de Biología y su marido fueron los ganadores de medio millón de pesos correspondientes al Bingo de la Cuarta Ronda, más 10.000 pesos de la línea compartida del Telebingo sorteado el último domingo. El número ganador fue adquirido a través de un voucher obsequio del programa radial “Todo Pasa”, conducido por Diego Castro por FM Trelew Noticias 96.9 Mhz.

El subgerente de juegos del Instituto de Asistencia Social (IAS)-Lotería del Chubut, Federico Martin, junto a Patricia Yeita -apoderada de la agencia 2003 “Las Vegas”-, entregaron el cheque simbólico por $500.000 pesos a la docente y su esposo, ganadores del Bingo de la Cuarta Ronda del sorteo realizado el domingo pasado.

Luego de formalizada la entrega, Martin expresó: “Ver que los premios recaen en una familia trabajadora y que va a generar nuevas oportunidades laborales nos llena de satisfacción. El Telebingo es un juego que sale o sale, siempre tiene ganadores y esperemos que llegue a todos los chubutenses”.



Adelantó también que “desde el IAS estamos trabajando para lo que va a ser el sorteo de diciembre, y se viene con sorpresas millonarias que iremos dando a conocer en pocos días”

La docente ganadora del medio millón de pesos expresó su agradecimiento porque “gané un voucher para canjear por un cartón del Telebingo en FM Trelew Noticias, en el programa de Diego Castro por la tarde, y no solo gané la Cuarta Ronda sino también una línea compartida”,

Explicó además que “con este dinero podemos concretar proyectos personales. Este premio es una gran, gran ayuda que nos sirve para concretar un proyecto productivo y seguir creciendo”.

Por su parte, la apoderada de la agencia oficial, “Paty” comentó “cuando me enteré que había sido ella la ganadora me sentí muy feliz porque me eligió y tuvo la suerte de ganar”, acotó y agregó además que “se está impulsando mucho la apuesta del Telebingo por máquina porque el jugador puede elegir tres números que le gusten dentro del cartón así que hay posibilidades, y ella la tuvo”.