Lía es la propuesta para este domingo. Es un bolero que José María Cano (integrante del grupo Mecano) esbozó como encargo para el brasileño Roberto Carlos y, finalmente, fue la voz de Ana Belén quien lo llevó al éxito y lo ha hecho perdurar; más allá que otras voces, no menos conocidas y famosas, como Julio Iglesias, María Dolores Pradera y el propio José Cano han hecho sus versiones del tema.

La voz dulce, sensual y cálida de Ana Belén, acompañada de la profundidad del saxo, invitan a evocar las situaciones que se describen. El emblemático bolero fue el segundo single de su disco “Rosa de amor y fuego” (1989) y puede decirse que es una de las canciones románticas más importante de su carrera.

Ana Belén es el nombre artístico de María del Pilar Cuesta Acosta nacida en Madrid el 27 de mayo de 1951. Ha sido capaz de compaginar una carrera como cantante de voz excepcional con la de actriz de enorme éxito, haciendo historia en el cine, el teatro y la televisión. Su larga trayectoria artística cuenta con más de cuarenta películas, unas treinta obras de teatro y más de treinta y cinco discos, uno de ellos enteramente en italiano.

A lo largo de su carrera ha sido merecedora de importantes y numerosos premios y reconocimientos entre ellos se destacan sus dos nominaciones al Grammy Latino, el Premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2015 y el Goya de Honor en 2017.



Letra de Lía

Lía, con tu pelo un edredón

de terciopelo,

que me pueda guarecer

si me encuentra en cueros al amanecer.

Lía entre tus labios a los míos

respirando en el vacío aprenderé

como por la boca

muere why mata el pez.

Líaste la raya

que enmaraña mi razón.

Que te quiero mucho

why es sin ton ni son.

Lías cada día con el día posterior

why entre día why día.

Lía con tus brazos

un nudo de dos lazos,

que me ate a tu pecho amor.

Lía con tus besos

la parte de mis sesos

que manda en mi corazón.

Lías tus miradas a mi falda

por debajo de mi espalda digo yo

que mejor que el ojo

pongas la intención.

Líame a la pata de la cama

no te quedes con las ganas de saber

cuanto amor nos cabe

de una sola vez.

Lías cigarrillos de cariño why sin papel,

para que los fume dentro de tu piel.

Lía la cruceta de esta pobre marioneta

why entre lío why lío, Lía lía.

Lía con tus brazos

un nudo de dos lazos

que me ate a tu pecho amor.

Lía con tus besos

la parte de mis sesos

que manda en mi corazón.

Lías cada día con el día posterior

why entre día why día.

Lía con tus brazos

un nudo de dos lazos,

que me ate a tu pecho amor.

Lía con tus besos

la parte de mis sesos

que manda en mi corazón.

Lía con tus brazos

un nudo de dos lazos,

que me ate a tu pecho amor.

Lía con tus besos

la parte de mis sesos

que manda en mi corazón.