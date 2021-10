Una nueva modalidad de estafa masiva se viene dando en las últimas horas en Chubut, aprovechando el fin de semana sin bancos y tratando de engañar a los clientes con presuntas acreditaciones de dinero en sus cuentas.





Según adelantó este sábado el Área de Comunicación Institucional del MPF de Rawson, el propio fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, Fernando Rivarola, fue víctima de un intento de estafa virtual. Rivarola y su esposa recibieron mensajes falsos del Banco Macro en donde se les anunciaba la acreditación de dinero y que para ello debían acceder a un link que figuraba en el mensaje.





El acceso a ese link es el primer paso para que se concrete la estafa, alertaron desde el Área de Comunicación Institucional del MPF. La tentación de ingresar al link que figuraba en el mensaje le abría dos posibilidades para que los estafadores obtengan sus datos. En primer lugar, el acceso a un programa especial para ir volcando sus datos. La otra posibilidad era la de acceder a una página oficial falsa del Banco para también volcar allí sus datos confidenciales. En ambos casos, ya con los datos en su poder, los estafadores se encargan de vaciar las cuentas e iniciar una cadena de transferencias a cuentas bancarias de dudoso origen, difícil además de ser rastreadas.





Desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, se recomienda:



- No realizar ningún tipo de contestación a ese mensaje de texto.



- No ingresar al Link que figura en el mensaje.



- No enviar ningún dato confidencial, clave, datos del usuario o cualquier dato de seguridad.



- Llamar inmediatamente a los números oficiales de la entidad bancaria.



- Realizar la denuncia.