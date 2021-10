El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo para acceder a las viviendas del IPV en Valle Chico, donde 108 viviendas fueron adjudicadas.

Durante estos días, vecinos realizaron reclamos en sus redes sociales por el sorteo y explicaron que están disconformes tanto con el listado como con las urnas.

Esta mañana se acercaron al IPV en Esquel y una vecina reclamó que "Hay gente que estuvo anotada hace poco y salió en el sorteo, además de otras personas que ya tienen casa".

En ese sentido, remarcó que "hay personas hace 30 años esperando su vivienda. Una vecina salió descompensada y vino a luchar por lo mismo", aseveró.

"En mi caso, estoy hace seis años reclamando mi hogar. realmente la necesito", destacó.

Por su parte comentó que tiene tres hijos menores de edad y actualmente no puede pagar más el alquiler. Asimismo, advirtió que "se impugnaron casas que no saben de quién va a ser, y no nos dan nombres".

Además indicó que desde el IPV deben relevar un acta para saber quién tiene casa y quién no. Es por esto que buscan impugnar el sorteo.

"Hay gente que tiene hijos discapacitados y también salieron en el mismo sorteo, pero deben tener otro listado", sostuvo.

También buscan explicaciones acerca de las 36 casas que salieron para casos especiales.

Para obtener respuestas, vecinos y vecinas están presentes desde las siete de la mañana en el IPV.

En el lugar otra vecina afirmó que "Nunca fueron a ver mi casa donde estoy viviendo, está partida y es chica. Se me llena de agua la casa".

Su situación es difícil, e indicó que las autoridades nunca le dieron una respuesta. "Hace tres años hay gente viviendo en Esquel y ya tienen casa", aseguró.