En conferencia de prensa, el Intendente de la ciudad de Esquel, Arq, Sergio Ongarato, se refirió a la situación del Transporte Urbano de pasajeros y brindó un panorama de lo que podría suceder en los próximos meses, si no se llega a un acuerdo para que funcione el servicio en la localidad.

En principio, detalló que por diversos motivos, los llamados a licitación han quedado desiertos: "en muchas ciudades se registra el mismo problema con el transporte urbano de pasajeros y esto se da por dos cuestiones; en principio, porque ante la situación económica dejan de ser rentables y las empresas no lo pueden sostener. Por otro lado, porque la decisión de subsidios del transporte queda en su mayoría en Buenos Aires".

Seguidamente, manifestó su malestar ante esta situación: "buscamos una solución lo más rápido posible. Tomamos contacto con varias empresas, algunas locales y dos de otros lugares, pero lo que ha sucedido no ha sido de mi agrado; hay concejales que han puesto en duda la transparencia de a gestión, esto no lo quiero dejar pasar por alto. Una de las empresas que tenía mas chances de llegar no quiere participar si hay concejales que ponen en duda lo que hacemos".

"Tomamos la resolución de conformar una comisión para estudiar el tema transporte urbano de pasajeros y resolver entre todos sin poner en duda el nombre de nadie"

En este sentido, aclaró que en el mes de julio, el esquema de transporte demandaba un total de 5 millones de pesos por mes para tener el servicio en Esquel. Hoy, el valor es de 7 millones mensuales.

"Para que circulen los colectivos en Esquel, hay que contar con 7 millones de pesos por mes. Si en diciembre no hay servicio urbano, Esquel pierde la posibilidad de subsidios. Hay que resolver la situación lo antes posible"

Luego, el mandatario municipal aseguró que "hay que arrancar con servicio subsidiado; con un boleto económico pero con un esquema que podría tener 4 millones de subsidio y hay que poner 3 millones. Se necesitan 36 millones de pesos anuales para tener el servicio de transporte de pasajeros".