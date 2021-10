El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo para acceder a las viviendas del IPV en Valle Chico, donde 108 viviendas fueron adjudicadas.

Durante los días restantes, vecinos realizaron reclamos ya que están disconformes por cómo llevaron a cabo el sorteo y en relación a los "casos especiales".

Esta mañana se acercaron al IPV en Esquel para impugnar el sorteo. En el lugar se provocó un discusión entre las personas que no fueron adjudicadas con la Delegada regional del IPV, Marisa De Luca.

En ese sentido, las vecinas le reclamaron:

"Me parece que nos conoce a todos, usted me prometió vivienda con 235 puntos y me hizo firmar un papel donde me iban a descontar 10.000 por mes por una casa y ahora no me diste una vivienda"