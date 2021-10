El Ministro de Seguridad de la Provincia y candidato a Senador Nacional, Federico Massoni, se acercó a los estudios de Red43 para hablar de lo que hace a la seguridad en Chubut y la campaña electoral.

Anunció que el 15 de octubre se tomará licencia como funcionario provincial para avocarse a la campaña electoral de las Elecciones Generales de noviembre.

¿Cómo será la agenda en Esquel y la región?

Todavía con una doble agenda. Una como Ministro de Seguridad que va a durar hasta el 15 porque voy a pedir una licencia y entiendo que el Gobernador me va a dar la licencia para la campaña en sí. Vengo haciendo recorridas en las distintas localidades. En esta zona hay particularidades que se están dando en Chubut y fuera, que conllevan a que tengamos que tener un resguardo mucho más grande. Me refiero al incendio intencional en El Bolsón que viene realizando un grupo que tiene mecanismos terroristas en el atentado al estado y la ciudadanía, mecanismos violentos que vienen llevando adelante acciones que en Chubut no las vamos a permitir. Reforcé el Paralelo 42°, el límite con El Bolsón que se extiende hasta El Maitén. Tengo todo reforzado para que no se presenten estos, yo no los catalogo como ellos se autoproclaman porque soy respetuoso de las comunidades originarias, pero no soy respetuoso de los delincuentes. Nosotros tenemos pueblos que han reclamado a través de los mecanismos legales y se les ha reconocido su acceso a la tierra. La intimidación y la violencia no es legal. No lo vamos a dejar.

¿En los caminos alternativos también?

Por supuesto. Y en aquel sector usurpado con más de 1000 familias que se encuentran. Tenemos una presencia muy viva de la fuerza de seguridad. Hemos recibidos un habeas corpus de esas personas solicitando que se desplace y se retire la fuerza policial porque se sienten intimidados. Primero, están en una forma irregular. Segundo, el aumento de hechos delictuales contra los que viven en un sistema de amistad con la ley nos amerita tener mucho más volumen policial. Tercero, esto e lleva a que exista una presencia de fuerza policial para que no existan atropellos y nos e vulneren los derechos de otros: propiedad, vivienda, bienes. Se dieron muchos robos. Hemos hecho allanamientos la semana pasada y se hemos sacado de circulación armas de fuego, estupefacientes, dejen de querer presentarse como los abuelos de Heidi cuando en realidad son porquerías para la ciudadanía.

¿Hubo detenidos también con pedido de captura?

Se ha dado y no es la primera vez. En este caso había un pedido de captura por un delito que no es menor. Hemos tenido pedidos de captura por homicidio. Tenemos que tener identificación permanente y presencia policial. La provincia del Chubut tiene que volver al orden y al respeto de la normal y la empatía con el conciudadano. No puede ser que haya gente que por más que tenga un reclamo que pueda ser legítimo lo sostenga en la comisión de un delito. Tenemos que volver a ser una sociedad de bien. Usted tiene un derecho y se lo respetamos siempre y cuando usted respeto el derecho del resto. Yo estoy en contra de los cortes de ruta porque nadie puede creerse el amo de creerse que uno va a pasar y otro en no en una ruta que nuestra constitución establece y hay que garantizar el libre tránsito. Torres está avalando los cortes de ruta organizado por 10 personas en Trelew y Puerto Madryn. Me llevó una sorpresa supina. Nos damos cuesta que existen discursos hipócritas. Yo actúo en los cortes de ruta cuando son mi jurisdicción porque es en defensa de algo más grande. Un candidato como el de Juntos por el Cambio ahora le da el aval y el apoyo. Hay gente que se quedó sin presentismo en el trabajo, sin turnos médicos y gente que quería transitar porque es la norma que nos rige no lo pudo hacer porque 10 energúmenos y un legislador nacional le estaban interrumpiendo el tránsito.

¿Se puede trabajar con Gendarmería en estos casos?

Debería ser no solo Gendarmería, sino cualquier fuerza federal. Pero los delitos federales tampoco son perseguidos por las fuerzas de seguridad. Como es nuestra provincia, tenemos la obligación de meternos nosotros porque nadie está actuando. En las drogas deberían intervenir, pero el 97% de los casos los lleva la Policía de la Provincia. Llevamos adelante allanamientos, hacemos detecciones tempranas en prevención, activamos mecanismos ante el juez Otranto. Yo trabajé muy bien con Gendarmería en otra época, ahora no tenemos contacto porque hay una instrucción de Nación por que no tome intervención y es perjudicial hacia la ciudadanía. No puede ser que venga una gobernadora como la Río Negro, solicite la intervención de la fuerza de seguridad de nacional y le digan “no, porque no queremos otro Nahuel u otro Maldonado”. Nadie lo quiere. Yo tampoco lo quiero. Sin embargo, tenemos una obligación y tenemos que cumplir como los deberes de funcionario y no permitir este avallasamiento contra los derechos a la propiedad, el tránsito. Alguien lo tiene que garantizar.

¿Cómo está la actualidad del personal policial y las negociaciones por el incremento salarial?

Todos los policías saben que lo que decimos lo vamos a cumplir. Si no lo podemos pagar ahora no es por capricho, sino porque no se puede. El gobernador y este ministro siempre estuvo a favor del trabajador policial. Este requerimiento que están haciendo de que un ingresante gane 100 mil pesos, me encantaría. El policía debería pensar en cumplir su función y capacitarse y no en ver cómo puede llegar a fin de mes, o ver si tiene adicionales o todos los problemas por una cuestión económica. Saben que cuentan. Cuando tenga la posibilidad lo voy a hacer y el gobernador es muy pro de los efectivos policiales y de sacarlos de esta situación. Antes nadie les daba absolutamente nada, los dejaban al final. Nosotros trabajamos a favor de ellos.

¿Y el estado de los patrulleros?

No se pueden arreglar más. Donde había que invertir en la policía no se invirtió cuando había plata. Cuando a la provincia la endeudaron no se invirtió en la policía. Hace años no se compraban chalecos y nosotros compramos cerca de 2000 o 2500 y tenemos que seguir comprando porque los policías no tenían chalecos o los tenían vencidos. Tenemos medida la durabilidad de un vehículo para funcionar las 24 horas y el tiempo de vida útil no supera el año y medio. Nosotros tenemos vehículos del 2010 circulando. Tenemos licitaciones que superan los 350 móviles y ahora va a entrar una muy chica. Después una de 280 y después otra más. Queremos establecer una gimnasia para renovar los móviles cada año y medio por tercios para que la flota de la policía esté en condiciones. No es en Esquel, es toda la provincia. Calculamos para que estemos en un nivel óptimo tiene que haber 4 móviles por comisaría o división. No llegamos, pero con cuatro tendríamos un trabajo muy eficiente porque los podíamos afectar a un sistema preventivo que es la cuadrícula. Otros al control preventivo. De mañana y días de semana la policía suele ser remesaría de mensajería o de delincuentes. Eso va en perjuicio de la ciudadanía porque afectamos los móviles y el recurso humano. Cuando trasladamos un preso a su trabajo requerimos tres empleados policiales. Cuando lo mandan con prisión a la casa, le ponen un policía las 24 horas y afectamos la prevención de la ciudadanía. Tengo un delincuente hipercuidado porque nadie le va a robar, pero tengo familias de chubutenses que quedan en indefensión.