Pasadas las 23.30 de este domingo, el conductor de un automóvil Volkswagen Passat protagonizó un accidente en Avenida Perón al 100, entre calles O'Higgins y Almafuerte.

Quien iba al volante, circulaba por la mencionada arteria en sentido descendente, perdió el control del rodado y terminó subiendo a la vereda y chocando contra el paredón de una vivienda.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad, ya que por el lugar no circulaban personas y el conductor del auto no registró lesiones de consideración.

Personal policial de la Seccional Segunda intervino en el lugar, con la colaboración de efectivos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó como resultado 2,35 g/l de alcohol en sangre y se lo llevaron demorado.

Empleados de la Coop 16 corroboraron que producto del impacto no haya habido problemas en los servicios públicos y posteriormente, intervino personal de criminalista en el lugar.