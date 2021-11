Ante el hallazgo de una granada de mortero ayer en Esquel, el Jefe de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, Crio. My. Pablo Naya quien también integra la División Explosivos sección Esquel comentó cómo se actúa ante estas situaciones.

"Se deben cumplir ciertos protocolos para retirarlo y acercarnos al lugar, que demanda un tiempo. Para garantizar la seguridad del personal y de las personas que circulan, se dispone el corte preventivo a más de 100 metros. Aplicando los protocolos que son necesarios para acercarnos hacia el elemento, con medidas de seguridad, se logró extraerlo, retirarlo a una zona segura y posteriormente será peritado y destruido", comentó.

También indicó que: "Identificamos el mismo para saber de qué se trata, nos permite saber la manera de actuar. Se hace una aproximación con casco, escudo de protección, chalecos. Se lo ata de uno de los extremos. Si no se activó, no quita que pueda hacerse a posteriori, por eso se lo remueve y se toman ciertas medidas de seguridad. Al removerlo, se debe esperar un tiempo prudencial. Una vez que no sucede, con las medidas nos aproximamos y tratamos de establecer, medirlo, sacar fotografías".

Sobre los pasos a seguir, Naya manifestó: "Se lo traslada a un lugar de seguridad. En estos momentos está resguardado. Hace unos años en un allanamiento en Corcovado se secuestró uno pero estaba inutilizado. No tenía cartucho propulsor, no tenía carga. Estaba de adorno si se quiere. Este estaría completo. Hay que ver con las pericias qué sucede y una vez que se destruya se verá si estaba o no con la carga o qué habría en su interior".

"En este momento está inmovilizado, en un lugar seguro. Evitando que tenga movimiento, que nadie lo toque y nadie pase por el lugar. Puede tener carga explosiva o ser iluminante", agregó el Comisario mayor.

Por otra parte, refirió que: "Si bien se encontró cerca del Regimiento, no significa que sea propiedad o que haya salido de ese lugar. Eso va a ser materia de investigación. En principio son elementos que utilizan las fuerzas armadas, no la policía. La cercanía al regimiento no implica que haya salido de ese lugar".

"El jefe de la División explosivos va a concurrir, que se encuentra en Trelew. Mantuve comunicación telefónica desde el lugar y me comunicó que se va a cercar a la zona y va a proceder al peritaje y la destrucción", añadió Naya.

Por último, recomendó: "Cuando alguien encuentre algún elemento sospechoso, se recomienda dar inmediato aviso al teléfono de emergencia. No tocarlo, no moverlo, no golpearlo. Alejarse inmediatamente del lugar y avisar a la autoridad correspondiente".