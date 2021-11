Hoy se celebra el Día Nacional contra el Grooming en conmemoración de la fecha de 2013 en la que el Senado aprobó la ley 26.904, que incorporó al Código Penal penas de prisión para aquellos adultos que cometan acoso sexual a menores de edad en redes sociales o medios digitales que permiten la interacción entre dos o más personas (grooming).

Esta práctica perversa y delictiva se da cuando un adulto acosa a un menor por medio de internet y las redes sociales con fines sexuales. Para lograrlo recurre a un engaño intencional: crea un perfil falso y se hace pasar por otro menor de edad. Comienza a ganarse la confianza de la víctima averiguando sus preferencias y gustos. En una etapa posterior le propone que le envíe fotos o videos personales; si la víctima se niega, comienza a amenazar con hacer público ese material.

En otras ocasiones, el acosador evita la fase de generar confianza y, directamente, logra tener material de índole privado, mediante la obtención de contraseñas o hackeo de cuentas.

La principal herramienta de prevención del Grooming es la comprensión de los riesgos que existen al compartir información personal en un espacio público como las redes sociales o internet, como también la reflexión y educación de niños, niñas y adolescentes en el uso de las herramientas digitales.





¿Qué hacer ante un caso de Grooming?

>Hablar con tu hijo/a, acompañalo/a en este proceso sin culparlo/a ni cuestionarlo/a.

>No borres ningún contenido de la computadora o teléfono celular.

>No denunciar al perfil acosador en la red social o plataforma web.

>No amenaces, increpes o mantengas una conversación con el abusador.



La Fiscalía Cibercrimen adhiere al Día Nacional de la Lucha contra el Grooming brindándonos información de prevención en este video.