La derrota fue apenas por un simple. Increíble porque cayó ante el ultimo del grupo, pero es cierto que San Martín venía con varios soldados averiados y el partido de anoche sirvió para mover el banco.

Carpinteros del Sur de Villa la Angostura de la ganó San Martín de Esquel por 58 a 57 en lo que fue el último partido del equipo de Esquel en la fase de regular del Torneo Pre Federal de Básquet.

Claro que a pesar de la derrota el primer puesto del grupo quedó asegurado y ahora es momento de trabajar para la Final Four que se jugará en diciembre, aunque no se sabe cuándo ni dónde.

LOS PEHUENES LE GANÓ A MUNICIPAL

Por su parte Los Pehuenes de Bariloche derrotó como local a la Escuela Municipal por 90 a 72 y de esta manera el conjunto verde dirigido por Juan Pablo Banega sumó valiosos puntos para acercarse a la clasificación.

Luego de los enfrentamientos ante San Martín de Esquel y Carpinteros de Villa La Angostura llegó el momento de enfrentarse entre sí los equipos barilochenses.

Los Pehuenes se hizo fuerte en su casa y logró vencer a la Escuela Municipal por 90 a 72, claro que el equipo de la “Muni” aún conserva posibilidades de clasificar y para ello deberá ganar los dos partidos que le quedan (uno de ellos es la revancha con Pehuenes) buscando la mayor diferencia posible.

TABLA DE POSICIONES

San Martín (Esquel) 11

Pehuenes (Bariloche) 6

Escuela Municipal (Bariloche) 5

Carpinteros (Villa La Angostura) 5

PRÓXIMOS PARTIDOS

Escuela Municipal vs. Los Pehuenes

Carpinteros vs. Los Pehuenes

Carpinteros vs. Escuela Municipal