El presidente del PRO Cordillera, Daniel Hollmann habló de las elecciones del domingo pasado y cómo fue el crecimiento del partido en la zona, fundamentalmente en Esquel y Trevelin.

"Venimos trabajando en un proyecto hace varios años, acompañando a Nacho Torres y diferentes candidatos de nuestro espacio político. No estoy todos los días con la política, pero se dio una situación de mucha militancia y trabajo en la cordillera. Por suerte se dieron buenos resultados y se pudo ganar en muchas localidad en las que nunca se había podido ganar como el caso de Cholila, El Maitén y Lago Puelo", expresó.

"Venimos trabajando en este proyecto hace más de dos años porque lo consideramos a largo plazo. A partir de hoy descansamos un poquito pero vamos a estar trabajando para el proyecto del 2023".

Hollman indicó además: "Soy presidente del PRO hace 2 años y veíamos que era un espacio que no había sido bien utilizado desde el 2015. Hubo algún problema con los referentes, que teniendo un gobierno nacional no pueda hacer crecer al PRO. Desde que me involucré un poco más, se ha dado un crecimiento muy grande en Esquel y Trevelin. Cada vez somos más y hay todo un efecto que hace que la gente se vaya arrimando a nuestro espacio".

Sobre los más jóvenes reconoció: "Hay un tema con la juventud que nos llama la atención. Hoy tenemos en el PRO una juventud con más de 40 chicos entre 18 y 25 años que tienen ganas de pertenecer a un espacio político. Nos manifiestan que en ningún otro lugar le han abierto las puertas. Nuestra intención es sumar vecinos que quieran trabajar y hacer las cosas bien. Han recorrido la ciudad, se han presentado ante los vecinos para llevar nuestra propuesta y nos da un empujoncito para seguir trabajando para el partido".

En cuanto a la imagen de Tacceta, Hollmann puntualizó: "Matías es una figura muy importante, por eso tuvo la posibilidad dos veces de estar en una lista para candidato. Está muy bien referenciado en la provincia. Nuestra lista fue muy competitiva porque cada uno era muy referente en su lugar. Matías ha hecho un trabajo muy bueno en Esquel. Por otro lado, tenemos la satisfacción de tener un Diputad Nacional más que para nosotros genera mucha expectativa de que se puedan generar acciones que favorezcan a Esquel, Trevelin y toda la cordillera".

"Falta mucho para el 2023. Vamos a estar trabajando para estar consolidados como fuerza política, pero sin dejar de ver que nuestro espacio político más allá de lo electoral, no dejamos de ver que tiene que estar al servicio de la gente. Hoy los vecinos no la están pasando bien, hay cuestiones básicas que resolver. Hablamos del problema de educación, salud, seguridad, pero hay cosas como en la Comarca que no tienen luz ni agua. No dejamos de ver que estamos en un contexto muy difícil así que todavía no es momento de hablar del 2023. Vamos a trabajar duro para escuchar a los vecinos y saber cuáles son los problemas para tener una alternativa competitiva para las próximas elecciones", concluyó el presidente del PRO en la cordillera de Chubut.