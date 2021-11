Llegaron al juicio cuatro imputados, Andrés Alfredo Nahuelpán y tres mujeres. El Tribunal conformado por Martín O’Connor, Martín Zacchino y Jorge Novarino, coincidieron en que el autor del crimen fue Nahuelpán. Respecto de las mujeres concluyeron que, si bien agredieron, no compartieron la voluntad de dar muerte a Brian.

El viernes por la tarde se conoció el veredicto del tribunal, resta la audiencia en la que se discutirá la pena y una semana después el Tribunal dará a conocer la sentencia completa.

O’Connor explicó brevemente los fundamentos de la decisión tomada, en tanto que Zacchino expuso para las víctimas y para el imputado, las particularidades del sistema penal acusatorio y la forma en que se construye la convicción del tribunal de juicio para llegar a una sentencia. Los jueces encontraron probado que Nahuelpan quería matar a Brian Sánchez o al menos se representó esa posibilidad. Descartaron el planteo de la Defensa, diciendo que actuó en ejercicio de una legítima defensa putativa, es decir, creyendo que actuaba defendiéndose de modo legítimo cuando objetivamente esto no era así. “Nahuelpán no se defendió legítimamente, pero además no creyó que se estaba defendiendo legítimamente”, concluyeron los jueces al analizar la conducta del acusado previo a apuñalar a Brian. Tomaron en cuenta que el acusado salió detrás de las mujeres que ya estaban agrediendo a Brian Sánchez, haciéndolo con cuchillo en mano. “Esta actitud no es la de alguien que se está defendiendo, sino la de alguien que está atacando”, sostuvo O’ Connor. Era un ataque continuo que vino sufriendo Brian desde el interior de la casa hasta el lugar en el que fue ultimado. Esa situación es la que aprovechó Nahuelpán para asestarle la puñalada, “conducta que no fue defensiva”.

Al descartar que Nahuelpán hubiera actuado en el entendimiento de estar en riesgo, el Tribunal consideró que podría no haber salido de la casa e ido tras Brian. Tenía otras vías de acción legales y mucho menos lesivas si fuera cierto que tenía miedo. Los jueces también tuvieron en cuenta que previamente, en el interior de la vivienda donde estaban todos reunidos, Nahuelpán se había acercado a Brian a “apurarlo”, según el relato de un testigo.

Sobre la absolución de las imputadas

Los jueces tuvieron por probado que las tres mujeres agredieron a Brian, “la actitud de las tres imputadas es censurable, la actitud de las tres fue la que encendió la chispa de esa violencia que terminó con ese resultado fatal”, sostuvieron.

“Lo que no ha logrado probar la Fiscalía es que las tres acusadas quisieron participar en la muerte de Brian. Esto debía quedar absolutamente claro y sin ninguna duda”, expuso el presidente del Tribunal. Añadió que más allá de las agresiones cuya conducta exteriorizaron las acusadas, en ningún momento quisieron participar del resultado muerte, resultado que sí buscó Nahuelpán.

“Esta es la razón por la que el tribunal concluyó en la absolución de las tres imputadas”.

Los jueces en su deliberación consideraron la posibilidad de condenarlas por un delito menor como el de lesiones. Sin embargo, al analizar las conclusiones de la autopsia, no encontraron información relativa a la data de las lesiones secundarias constatadas en el cuerpo de la víctima, dato que consideraron necesario para responsabilizar por ellas al accionar desplegado por las imputadas la madrugada del hecho.