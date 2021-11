El excandidato a senador por Chubut Somos Todos anunció que dimitirá al frente del Ministerio de Seguridad. “Un cachetazo en la frente que nos debe despertar y cada uno debe tomar su propia decisión”.



El ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni, anunció este lunes que pondrá a disposición su renuncia al cargo, luego del revés que sufrió en las elecciones de este domingo el espacio oficialista “Chubut Somos Todos”, donde se postulaba como primer candidato a senador nacional.



“Chubut Somos Todos” fue el partido con el que el gobernador Mariano Arcioni impulsó a sus candidatos que se ubicaron en cuarto lugar sobre cinco opciones, algo que para el ministro fue “un cachetazo en la frente que nos debe despertar y cada uno debe tomar su propia decisión”.



En ese marco, el excandidato dijo: “Pondré a disposición de inmediato la renuncia como corresponde”.



La boleta de la lista que respondía al gobernador estuvo encabezada por Massoni para la categoría senadores y por el ministro de Salud, Fabián Puratich, para diputados nacionales.



“Sacamos 14.000 votos menos que en las PASO y eso no tiene explicación, y si dijimos durante la campaña que nuestra candidatura es la gestión, no queda otra que ponernos a disposición del gobernador”, sostuvo en diálogo con la agencia Télam.



Añadió que “somos oficialismo y nos tenemos que hacer cargo, porque podemos echarle la culpa a la polarización nacional, pero eso es mirar para otro lado”.



Explicó que “hay que dar un golpe de timón, la gente no se equivoca, y nos dio un cachetazo en la frente y nos dijo así no hay que seguir porque hay que cambiar para seguir esta gestión que le quedan 2 años”, hasta diciembre de 2023.



“No hay que buscar culpables y hacernos cargo, como hago yo, que fui cabeza de lista”, definió. La lista 160 del oficialismo provincial chubutense se compuso por ministros, secretarios de estado y por la actual diputada nacional Rosa Rosario Muñoz.