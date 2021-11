Luego de la habilitación del número 911 para emergencias en las ciudades de Esquel y Trevelin, Ricardo Bartolomé indicó que tuvieron tres encuentros con las personas que están organizando el Centro de Monitoreo y que la idea los entusiasma ya que es algo novedoso que se está llevando a cabo prácticamente en todo el país y varios lugares del mundo.

Uno de los planteos en las reuniones fue que la mayoría de los organismos a participar son empleados y como los bomberos son voluntarios y no cobran un sueldo, evalúan la posibilidad de adscribirlos como recepcionistas de los llamados de emergencia.

"Todavía no hay una respuesta rotunda. Lo que si está claro es que queremos colaborar en lo que podamos para el bien de nuestra comunidad y que acudamos a las emergencias lo más rápido posible".

Por lo pronto no descartan la posibilidad de ayudar a capacitar a quien lo necesite para empezar con el trabajo de la recepción de los llamados al 911. La idea es insertar personal especializado en diferentes tipos de emergencias, considerando la formación y experiencia que tienen la mayoría de los bomberos, policías y personal de salud.

En este contexto, Bartolomé manifestó que si bien priorizan a su comunidad, hay personas que ya tienen trabajo y para ellos sería difícil poder cumplir con las ocho horas diarias que se requieren. Desde esta perspectiva propone brindarle la posibilidad y capacitación a desempleados:

"La realidad es que está todo muy difícil, no hay trabajo, la provincia está muy complicada para cubrir los sueldos y armar un empleado nuevo no es fácil. Se está trabajando y está la posibilidad tanto de que pueda llegar a ser como no" y concluyó: