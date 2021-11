La supervisora de Nivel Primario, Patricia Moreira y el Dr. Emiliano Biondo informaron que comenzará en Esquel la vacunación escolar.

Según el doctor Biondo, se necesita inmunizar a un total de 5.000 chicos de entre 3 y 11 años en Esquel y 10.000 en toda el Área Programática. Los inscriptos hasta el momento son 2.500.

Además, aclaró que la vacunación no se llevará a cabo en los establecimientos escolares, sino que la escuela será el nexo para que las familias estén informadas y lleven a los hijos a los vacunatorios.

También resaltó que "a las escuelas no podemos ir con todas las vacunas. Son muchas que se necesitan al ingreso escolar, los niños de 5 y 6 años y los niños de 10 a 11 años. con la pandemia se han visto relegados estos esquemas. Es necesaria la vacunación contra el COVID, pero también contra el resto de las enfermedades".

"Necesitamos el apoyo sí o sí de las escuelas", agregó Biondo aclarando que "llegó la etapa de los niños y las familias están más reticentes para vacunar. Se comenzó con una mala comunicación de la vacunación en los niños y lo importante es entender que tiene un fin social para la comunidad, para las personas vulnerables y garantizar la educación continua y permanente".

"Queremos que los padres entiendan el mensaje. Que la vacunación no es para que el niño no se vea afectado, porque sabemos que generalmente no se afectan de manera grave, pero sí su entorno que implican los mayores, las personas con alguna enfermedad, el ámbito educativo. Necesitamos llegar con ese mensaje desde las escuelas y que los padres acepten vacunar y se hagan responsable en llevarlos", destacó el médico epidemiológico.