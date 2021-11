Este sábado por la tarde, se llevó a cabo en Trevelin la Mini Unión de los parajes que consiste en una actividad deportiva con niños en bicicletas.

La actividad tuvo lugar en el circuito 120 lotes y tuvo 4 categorías: Sub 8; Sub 10; Sub 12 y Sub 14.

Te mostramos algunas imágenes de la competencia: