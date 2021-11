El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Leonardo Das Neves, se refirió a la propuesta que le hizo el mandatario provincial tras la renuncia de Federico Massoni en la cartera de Seguridad.

Vale recordar, que luego de conocer el resultado de las elecciones generales, el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, puso a disposición su renuncia, y ahora el Gobernador, Mariano Arcioni, analiza la figura de Leonardo Das Neves para encabezar la cartera.

En este sentido, Das Neves indicó a Jornada que si hoy tiene la posibilidad de que "me honren con un trabajo superior, fue conseguido desde la Seguridad Vial ".

Y confirmó que “hubo una charla y el Gobernador se iba a tomar estos primeros días para definirlo”.

Por último, el funcionario provincial sostuvo que el Gobernador le preguntó si "me animaba a un desafío mayor y me dijo que lo iba a pensar. Vamos a estar en donde el gobernador nos pida. No tengo una confirmación directa. Me dijo que estaba viendo algunos nombres para asumir esa cartera y dentro de esos estaba el mío”, aclaró.