En el marco de su viaje a Buenos Aires, el Secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel Gustavo Simielí se reunió con Leandro Serino Gerente de Planeamiento de redes, itinerarios y Alianzas y Fabián Lombardo, Director Comercial de Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas.

Durante el encuentro, Simieli le agradeció a la empresa los cambios para la ciudad en cuanto a conectividad. Además, se trataron diversos puntos de interés, esenciales para el desarrollo turístico de Esquel, uno de ellos fue el de continuar con las acciones de promoción en conjunto, para ello la Secretaría de Turismo realizará una campaña en medios locales para incentivar la venta de tickets a través de los residentes de la ciudad. Acerca de esto Simieli mencionó “tenemos esta oportunidad de contar con una tarifa competitiva, que antes no teníamos, ahora los vecinos de Esquel no necesitan trasladarse varios kilómetros para conseguir una misma tarifa, esto nos genera mayor demanda ya que se suma a las compras de pasajes realizada por los turistas. La ciudad tiene la posibilidad de aumentar la demanda demostrando que somos un destino competitivo para la empresa”.

Las autoridades de Aerolíneas mencionaron que hay un compromiso de continuar con las acciones de redes, sumando al destino dentro de la promoción.



Ante Lombardo, Simieli presentó la propuesta de cambio de horario de arribo a la ciudad para optimizar conexiones con otros destinos y recuperar el vuelo de los días sábados: “fijar el arribo a media mañana nos va a permitir diferentes conexiones con ciudades que nos generan turismo emisivo como por ejemplo Rosario, Mar del Plata o Córdoba, contar con un horario que pueda combinar con estas y otras ciudades suma a la llegada de turismo”.

En cuanto a conectar Esquel con la ciudad de Córdoba Simieli informó “solicitamos la posibilidad de tener un vuelo directo, de no ser posible esto sugerimos una tarifa punto a punto, aunque realice escala en Buenos Aires”, esto generaría que no tengan que comprar 4 pasajes sino un pasaje más económico con escala. Estas acciones de conectividad no solamente benefician al turismo, sino también al residente de Esquel, “hay muchos chicos de Esquel estudiando en esa ciudad que serán beneficiados con esta gestión” enfatizó Simieli.

La conectividad Internacional también fue uno de los temas abordados, remarcando la necesidad de una frecuencia semanal a Ezeiza, “sería ideal sábado, como segundo vuelo diario” pensando en el sector del turismo de pesca deportiva y “los que llegan atraídos por la nominación del Parque Nacional Los Alerces como Patrimonio UNESCO, así como también los que arriban para conocer nuestro tren” afirmó Simieli.

Por último Esquel bregó por un vuelo con conexión a Puerto Madryn “uniendo Costa-Cordillera, ya que es uno de nuestros corredores turísticos y a esto le sumamos la posibilidad de tener vuelos especiales para eventos”, todas estas propuestas serán evaluadas por la compañía aérea “estamos muy contentos con el encuentro, tenemos una gran expectativa de esta reactivación turística y sabemos que de nuestro aeropuerto dependen varios destinos, es por eso que queremos trabajar en pos del desarrollo, no sólo de Esquel, sino de todos lo que formamos parte del corredor de los andes” finalizó Simieli.