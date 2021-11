Vecinos en Emergencia se manifestaron hoy en el Concejo Deliberante de Esquel tras no aceptar la tarifa social propuesta por la Cooperativa que contempla la cobertura de 120KV en el precio de la factura.

"Nos estamos enterando que la Tarifa Social que se votó en la Cooperativa no es la que habíamos consensuado. Es una tarifa social que no resuelve absolutamente nada. Estamos pidiendo que vengan de la Cooperativa a dar explicaciones", expresó el vocero Tomás Pinto.

"Habíamos iniciado con una tarifa de 1500 pesos y fuimos flexibilizando la posición. Llegamos a la posibilidad de una tarifa de 150KV e iba a quedar una tarifa de 2100 pesos. Ahora nos enteramos de una tarifa de 120KV. Es una burla, nadie gasta eso. Todo el mundo gasta mucho más. Directamente la rechazamos ahí. Tiene que contemplar entre 150 y 180, mínimo. 200KV sería lo ideal", agregó.

Por su parte, Cecilia, una de las vecinas afectadas por la situación manifestó: "Estamos disconformes porque pasaron por alto a los vecinos. Nos dejaron totalmente afuera y tomaron una decisión con la que no estamos de acuerdo porque van a cubrir 120KV y hay vecinos con 350KV y es imposible pagar la diferencia. Vamos a endeudarnos otra vez porque no tenemos trabajo. Nos tienen que ayudar a levantarnos por lo menos".

"Nosotros estamos en este estado del que no podemos salir y si no nos ayudan no vamos a salir a flote nunca", concluyó.