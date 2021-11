Este jueves, integrantes de la Cooperativa RIS (remisería de inclusión social) también se manifestaron en el Concejo Deliberante de Esquel con el pedido de poder trabajar.

"Venimos por la modificación de ordenanza que solicitamos para que nos dejen trabajar. Dentro de los cinco autos que nos dispusieron son dos para discapacitados. Propusimos trabajar con tres autos comunes y uno para discapacitados por el momento. No nos negamos a no presentar los dos vehículos, sino que no tenemos el efectivo para comprarlos y estamos hablando de 5 millones de pesos", expresó César Caneo, uno de los remiseros.

"El concejal Filippini y la gente del oficialismo, no todos, sino ellos son los que nos imponen empezar a trabajar. No sé cuál es el problema con nosotros. Si no están a la altura de las circunstancias, que renuncien. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar", agregó.

Por su parte, el concejal Gerardo Filippini dijo que "El problema es que ellos no han cumplido la ordenanza que se sancionó en diciembre del año pasado a pedido de ellos. Ellos vinieron con la idea de instalar una nueva remisería para brindar un servicio especial para discapacitados, cobrando la mitad de la tarifa y teniendo dos vehículos adaptados. Se les dio una excepción y se los autorizó la creación de la remisería y de empezar una vez que hubieran cumplido con los requisitos. El primero era tener la matrícula como cooperativa que la obtuvieron en agosto de este año".

El actual presidente del Concejo añadió: "Legalmente, no existía esa cooperativa. Así que no es que no los dejamos trabajar. Tampoco tienen los autos, que era una condición primordial. Ellos no han cumplido con lo que se comprometieron a cumplir. Como dijo el general, la única verdad es la realidad".