El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, afirmó hoy que la inclusión en el proyecto de presupuesto provincial 2022 de una partida que destina 774 millones de pesos servirá para ”profundizar el desarrollo de las acciones enmarcadas en las políticas públicas que apuntan a la erradicación de la violencia de género e impulsan la paridad”.

El mandatario chubutense añadió que “es un hito importantísimo dentro de las políticas públicas que estamos llevando a cabo, convirtiendo así a Chubut en una provincia de avanzada en la materia, con políticas públicas claras, que ejecutamos sin quedarnos en lo discursivo ni como una cuestión marketinera”.

Arcioni valoró además la tarea que desempeñan la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo, y la directora de Mujeres y Géneros, Elba Willhuber, quien lo hace ad honórem, “en la implementación de acciones que buscan la paridad de género, erradicación de la violencia e igualdad”.

“Hemos venido trabajando mucho en estos temas, y nuestra provincia está siendo observada por gran parte del país porque impulsamos, como lo destacó el ministro Grazzini, en muchísimas políticas públicas para lograr esta igualdad”, agregó.

Arcioni expresó además que “yo prefiero hablar de la igualdad de todos los ciudadanos, y alcanzar la paridad es un objetivo muy importante en ese sentido”.

Acerca de las iniciativas legislativas presentadas, el mandatario chubutense sostuvo que “hace meses que las venimos trabajando y ya las teníamos lisas, pero no las presentamos en medio de la campaña porque es un tema muy sensible y no queríamos que alguien pudiera mal interpretar la situación”.

Remarcó en ese orden, la posición de vanguardia de Chubut al impulsar la norma para que “sea obligatorio que se capaciten en la Ley Micaela a quienes sean candidatos a cargos electivos”.

“Son acciones concretas que estamos llevando a cabo. Todo hace que estemos trabajando de manera impecable en estas acciones, y por eso destaco el trabajo de Sánchez Galindo y Elba Willhuber”, concluyó.