Siendo las 06.30 de este sábado, personal policial de Trevelin toma conocimiento acerca de un vehículo marca Volkswagen Gol cuyo conductor estaría realizando maniobras peligrosas en cercanías del Frigorífico.

De inmediato, el personal uniformado se dirigió al lugar y logra constatar que el vehículo mencionado estaba en un callejón que deriva al frigorífico, incrustado en la arboleda lateral, con daños visibles producto del derrape.

El rodado ya se encontraba sin personas en su interior. Producto de las averiguaciones realizadas, se pudo dar en primera instancia con el progenitor del dueño del rodado, quien acudió al lugar para hacerse cargo del automotor.

Posteriormente, se recepciona una denuncia por parte del dueño del auto, quien estableció que ayer viernes, cerca de las 23 hs, dejó el auto estacionado, abierto y con la llave puesta frente a su domicilio y que horas después constató que el rodado no estaba. Asimismo, indicó que no sospecha de nadie en particular.