“Cuando se pierden vidas de jóvenes de manera injustificada y violenta, es muy triste y tiene que llamar a todos a la cordura”, opinó el senador Alberto Weretilneck al referirse a los recientes hechos en Cuesta del Ternero, que llevaron a la muerte del activista mapuche Elías Garay. Acerca de los pasos posteriores, reconoció el trabajo de la Fiscalía y de la Policía por resolver el caso en 72 horas, incluyendo la detención de las dos personas involucradas.

Durante una visita oficial por INVAP, junto a la gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el ex gobernador rionegrino analizó que los grupos que se asentaron en la zona no admiten mediación judicial y consideró un problema que su único mecanismo sea el uso de la fuerza para resolver sus problemas. “Ante esta circunstancia de que no hay dialogo posible, no hay vinculación en el marco de la democracia, lo que le queda al Estado es la persecución penal”, agregó.

Para Weretilneck, resulta imprescindible una coordinación entre Nación y Provincia para tomar la problemática del conflicto mapuche como una misma cosa. Además destacó que en los disturbios ocurridos en El Bolsón hubo muchos “militantes” que habían llegado desde Chubut: “eso habla de que el conflicto no es local de El Bolsón o Villa Mascardi, es un conflicto general”.

En una rueda de prensa, Weretilneck no pasó por alto el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside Magdalena Odarda, y dijo que se trata de un organismo “totalmente ausente” y que incluso validó el uso de la fuerza en las usurpaciones.

También se refirió a la prórroga, por decreto, de la ley 26.160 que, entendió, generó un “hecho complejo” como la prohibición de los desalojos ante un reclamo territorial pero que también ofreció que las comunidades pudieran enmarcar la titularización de tierras dentro de la normativa vigente. “Ni eso utiliza el INAI”, criticó.

El senador consideró que el organismo que podría aportar relevamientos técnicos para resolver los reclamos está “absolutamente partidizado, en manos de una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que hace”. Pero además consideró que en esa situación podría actuar el gobierno nacional y generar cambios, mencionando a los responsables políticos del INAI, “y ahí me parece que podría generar un vínculo distinto con las provincias y las organizaciones”. (Bariloche2000).