BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 que debutó en 2013. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, Hope, RM (líder de la banda), Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. A pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop, ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical.



Butter. en inglés significa mantequilla, pero en Corea del Sur es un modismo que se usa para describir a alguien con un acento americano o extranjero. La canción invita a pasar un buen rato y bailar



Los AMAs 2021 tuvieron lugar el 21 de noviembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. A diferencia de otros premios -en los que un jurado conformado por figuras de la industria decide a los ganadores- los homenajeados en los American Music Awards se eligen enteramente en función de los votos de los fanáticos. Las nominaciones se basan en streaming, ventas físicas y digitales, transmisión en radio y actividad social entre el 25 de septiembre de 2020 y el 23 de septiembre de 2021.



BTS arrasó en los AMAs: fue galardonada con tres premios: artista del año (por primera vez), grupo pop favorito y canción pop favorita por Butter. “Siete chicos de Corea, unidos por el amor por la música”, dijo RM, “Todo esto es un milagro. En serio, nunca daríamos esto por sentado”.



Letra en español de Butter (Mantequilla)



Suave como mantequilla

Como un criminal encubierto

Voy a explotar como en el juego Trouble

Entrando así en tu corazón

Soy tan impresionante

Sí, se lo debo todo a mi mamá

Caluroso como el verano

Sí, te hago sudar así

(Rómpelo)

Oh, cuando me miro al espejo

Te derrito el corazón en dos

Tengo ese brillo de superestrella, así que (ooh)

(Baila el boogie así)

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue el ritmo (de mi corazón)

Alto como la Luna, muévete conmigo, amor

Sabes que tengo ese calor

Déjame mostrarte, porque hablar es fácil

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue el ritmo (de mi corazón)

¿Entendido? Síguelo

Suave como mantequilla

Te atraigo como ningún otro

No necesito a Usher

Para recordarme que estás muy enamorada

No hay ningún otro

Que pueda robarte como un ladrón

Hablando en serio, ya te tengo

Voy a enamorarte así

(Rómpelo)

Oh, cuando me miro al espejo

Te derrito el corazón en dos

Tengo ese brillo de superestrella, así que (ooh)

(Baila el boogie así)

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue el ritmo (de mi corazón)

Alto como la Luna, muévete conmigo, amor

Sabes que tengo ese calor

Déjame mostrarte, porque hablar es fácil

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue el ritmo (de mi corazón)

¿Entendido? Síguelo

¿Entendido? Síguelo

¿Entendido? Síguelo

Joyas en mi muñeca

Soy ese tipo agradable

Tengo el cuerpo y la mente perfectos

Llegamos a la fiesta con buenas vibras

Suave como (mantequilla)

Que nos odien (nos amen)

Cuando los chicos frescos aparecen, nos quedamos quietos

Todos los jugadores comienzan a moverse cuando se toca el bajo

Tenemos a ARMY justo detrás de nosotros, cuando las necesitamos

Vamos

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue mi ritmo (derecha, izquierda, sigue mi ritmo)

Alto como la Luna, muévete conmigo, amor

Sabes que tengo ese calor

Déjame mostrarte, porque hablar es fácil (sabes que hablar es fácil)

Paso lateral, derecha, izquierda, sigue el ritmo (de mi corazón)

¿Entendido? Síguelo

Suave como (mantequilla)

Soy tan (impresionante)

Sabes que no paramos

Caluroso como (el verano)

No hay (nada malo)

Te quedas como: ¡Ay, Dios mío!

Vamos a hacer que te muevas y dirás (sí)

Vamos a hacer que bailes y dirás (sí)

¿Más caluroso? ¡Más dulce!

¿Más divertido? ¡Mantequilla!

¿Entendido? Síguelo