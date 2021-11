Ana Clara Romero, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio Chubut, sostuvo que "es urgente que el gobierno provincial y el resto de sus funcionarios dejen de naturalizar que los chicos de Chubut no vayan a la escuela". La candidata se refirió a las propuestas del espacio JXC “La educación Primero – Emergencia Educativa y Pacto intergeneracional por la Educación” que propone soluciones para los problemas que padece el sistema educativo de Chubut.



“Podemos resolver y salir adelante, pero es necesario saber dónde estamos parados, porque hoy estamos a ciegas. Las maestras tienen en el mismo aula alumnos que han podido seguir las clases de Zoom o que han ido a maestra particular, y otros que pasaron el año sin conectarse de ninguna manera con la escuela. En toda la provincia se está produciendo una catástrofe educativa histórica y nadie está hablando seriamente de soluciones; en esto se nos va el futuro de nuestros hijos y de la provincia”, añadió Romero.



En tanto, Ignacio Torres, candidato a senador nacional, aseguró: "No podemos hablar de progreso y desarrollo sin hablar de educación, por eso consideramos prioritario atender esta situación crítica, donde hace casi 4 años que los chicos no tienen clases regulares en nuestra provincia". Además, dijo "El gobierno está hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, es muy grave lo que está pasando en Chubut donde no se garantiza el derecho a estudiar y aprender".



Según datos del observatorio Argentinos por la Educación si se suman los días de clases dictados entre los ciclos lectivos 2018, 2019 y 2020 en Chubut, no llegan a 180 días de clases en la provincia. Romero propone la declaración de emergencia educativa, esto implica considerar a la educación como una actividad esencial, en todos sus niveles, ciclos y modalidades por lo que debe garantizarse el derecho constitucional a la educación, “para que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrirse siempre y frente a cualquier situación”.



“El proyecto propone metas para trabajar entre las provincias y Nación como por ejemplo los ciclos lectivos de 195 días desde 2025, y que el 50% de las escuelas puedan tener jornadas completas para ese mismo año. También contempla que las jurisdicciones como Chubut que tengan más de 90 días interrumpidas las clases, automáticamente se activen en fondos del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) para que puedan revertir esa situación y garantizar que los chicos estén aprendiendo en las aulas”, detalló Romero.



El proyecto que impulsan promueve una educación de calidad con el objetivo de reducir las desigualdades educativas y favorecer condiciones equitativas de desarrollo. Para la candidata a diputada nacional es urgente e indispensable que “los más de un millón de chicos que quedaron fuera del sistema educativo durante la pandemia, vuelvan a las aulas. Es la única manera de ofrecerles condiciones equitativas de desarrollo en su futuro. Solo de la mano de la educación podemos proyectar un futuro cierto, por eso es necesario que nos acompañen con su voto para que podamos exigir que se cumpla el derecho a la educación”.