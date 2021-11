Puratich: "Hay que recorrer más la provincia para saber las cosas que pasan"

El ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, afirmó que "hay que recorrer más la provincia para saber las cosas que pasan".



Hizo referencia al trabajo en territorio que se encuentra concretando con su compañera de fórmula a la diputación nacional Vanesa Abril, y a las propuestas del espacio que representa basadas en la generación de empleo genuino.



*Recorrida por toda la provincia*

Puratich indicó que "estamos haciendo un gran trabajo y esfuerzo para recorrer toda la provincia, para estar cerca de la gente y escuchar sus requerimientos".

"Creo que lo mejor que le puede pasar a la provincia es tener candidatos como Federico Massoni, Rosa Rosario Muñoz, Vanesa Abril y yo, que tenemos la capacidad de estar en los momentos donde tenemos que estar sin escondernos de nadie", aseveró.

En ese sentido, expresó que "siento una gran diferencia con el resto de los candidatos, que recién salieron a caminar la provincia dos meses antes de la elección".

"Escuchaba a una candidata que decía se sorprendió por algunas situaciones con las que se encontró haciendo recorridas, por eso digo que es importante caminar más la provincia para enterarse las cosas que pasan", afirmó.

De ese modo, señaló que "nosotros somos gente de trabajo, que conoce la provincia, y que queremos a la provincia. Si llegamos al Congreso nos vamos a poner la camiseta de Chubut".

"Cuando esté sentado en una banca del Congreso de la Nación voy a seguir recorriendo la provincia, porque no lo hago por las elecciones, siempre lo he hecho porque me interesa hablar con la gente, que me conozcan, gestionar y llegar con respuestas", aseguró.

En ese marco, expresó que "los demás candidatos están donde ganan votos, donde les queda cerca, cada uno hace campaña en su nido, no los vi recorriendo muchas comunas rurales. Es la gran diferencia que tenemos nosotros. Ellos centraron su campaña en las grandes ciudades".

*Fines electorales*

Con respecto a las visitas a Chubut de funcionarios y dirigentes nacionales, indicó que "las veo como una falta de respeto a los chubutenses. Lo que hace Juntos por el Cambio me da absoluta vergüenza".

"Durante el gobierno de Macri sufrimos un abandono espantoso de Nación. Ahora diez días antes de las elecciones vienen a pasear un poco y mentirle a la gente", manifestó.

Asimismo, Puratich recordó que "en la visita del presidente de la Nación, los ministros provinciales no fuimos invitados. Todo fue por una cuestión electoral, no traen soluciones".

"Estaría bueno que Chubut no sea solo importante para las elecciones. Me da bronca que usen la provincia con fines claramente electorales, y para tener beneficios propios", manifestó.

"Eso nos potencia a nosotros, que somos una fuerza de Chubut, somos la opción verdadera, con propuestas concretas y reales", concluyó Puratich.