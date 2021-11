La canción del domingo: “Another Day in Paradise” (Otro día en el Paraíso)

“Another Day in Paradise” (Otro día en el Paraíso) es una canción del cantante, compositor y baterista británico Phil Collins lanzada en 1989 como el primer sencillo de su cuarto álbum ...But Seriously (…Pero Seriamente).

El tono del álbum es serio, como lo sugiere el título. Collins pone su atención hacia temas socio-económicos y políticos. "Another Day in Paradise" es una mirada crítica sobre la situación de los sin techo. La canción fue inspirada luego de una vista del músico a Washington, D.C. donde tomo conciencia de la pobreza en la que viven muchas personas y las luchas que enfrentan los que no tienen hogar. El tema fue escrito para visibilizar esta problemática.

La letra de la canción se refiere a las personas sin vivienda y a la indiferencia de aquellos que pueden tenerla.

El tema tuvo mucho éxito alrededor del mundo y se convirtió en uno de los más escuchados de Phil Collins. En 1991, le valió el Premio Grammy a la Grabación del año y el 1990 ganó el premio a la Mejor Canción Británica en los Brit Awards .



Letra en español de “Another day in Paradise” (Otro día en el Paraíso)

Ella llama al hombre que está en la calle,

"Señor, ¿puede ayudarme?

Hace frío y no tengo dónde dormir,

¿hay algún sitio que me pueda decir?"

Él sigue caminando, no mira hacia atrás,

finge que no puede oírla.

Empieza a silvar mientras cruza la calle,

parece avergonzado de estar ahí.

Oh, piénsalo dos veces, porque es un día más

para ti y para mí en el paraíso.

Oh, piénsalo dos veces, porque es un día más

para ti, para ti y para mí en el paraíso.

Piensa en ello.

Ella llama al hombre en la calle,

él puede ver que ella ha estado llorando.

Tiene ampollas en las plantas de sus pies,

no puede caminar pero lo intenta.

Oh, piénsalo dos veces, porque es un día más

para ti y para mí en el paraíso.

Oh, piénsalo dos veces, porque es solo un día más

para ti, para ti y para mí en el paraíso.

Solo piensa en ello.

Oh, Señor, ¿no hay nada más que alguien pueda hacer?

Oh, Señor, debe haber algo que puedas decir.

Puedes contar, por las arrugas en su rostro,

puedes ver que ella ha estado ahí (ha pasado por ello).

Probablemente se ha ido moviendo de cada lugar,

porque no encajaba allí.

Oh, piénsalo dos veces, porque es un día más

para ti y para mí en el paraíso.

Oh, piénsalo dos veces, porque es solo un día más

para ti, para ti y para mí en el paraíso.

Solo piensa en ello.

Piensa en ello.

Es solo un día más para ti y para mí en el paraíso.

Es solo un día más para ti y para mí en el paraíso.

Uh, solo piensa en ello.

El paraíso.

Solo piensa en ello.