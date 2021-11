Ana Clara Romero: “El 14 de noviembre los chubutenses vamos a hacer historia”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, visitó Comodoro Rivadavia junto al senador nacional Martín Lousteau y al diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI, Maxi Ferraro. Las tres figuras nacionales de Juntos por el Cambio, llegaron a Chubut para respaldar las candidaturas de Ignacio “Nacho” Torres, al Senado de la Nación, y de Ana Clara Romero, a la Cámara de Diputados. Con una agenda previa en la ciudad de Trelew donde conversaron uno a uno con vecinos y realizaron una presentación de propuestas ante un teatro colmado.



Ana Clara Romero, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio Chubut, se refirió a la elección a la que definió como bisagra. “Chubut tendrá un rol central para definir el modo en el que funcionará el Senado de la Nación y podremos poner en discusión proyectos que el oficialismo no permite que sean discutidos. Dos de los cinco senadores que son necesarios para que el kirchnerismo no tenga quórum automático, los va a aportar esta provincia con el acompañamiento de los chubutenses”, sostuvo Romero.



Rodríguez Larreta destacó que Chubut será protagonista el próximo 14 de noviembre: “Chubut es la provincia que puede lograr que en la Argentina haya un equilibrio de poder”. En tanto que la crisis educativa fue señalada como la mayor preocupación para los chubutenses: “El principal problema que nos marca la gente es el educativo, tres años sin clases es devastador para los chicos, para la familia, cuando en realidad no hay porqué. En la Ciudad de Buenos Aires mantuvimos abiertas las escuelas todos los días para todos los chicos, para mí la prioridad es que vuelvan a abrir las escuelas en Chubut y en toda las provincias”, expresó el Jefe de Gobierno porteño .



Por su parte, Ignacio “Nacho” Torres, candidato a Senador Nacional, aseguró: “Recibir el apoyo de las principales figuras nacionales de Juntos por el Cambio en distintos puntos de nuestra provincia nos da fuerza para profundizar el proyecto que estamos construyendo con los vecinos”, y agregó: "Estamos decididos a que este 14 de noviembre sea una fecha fundacional en nuestra provincia, la gente pide un cambio y dice basta a años de desidia y abandono por parte de los dirigentes de siempre".



Rodríguez Larreta también se refirió a que estas elecciones legislativas son el inicio de la construcción de un proyecto para aspirar a la gobernación y la mayor cantidad de intendencias en 2023. Otros de los temas tratados en la conferencia fueron el proyecto de Ley de Hidrocarburos, la inflación y la crisis económica.