Pollos en mal estado: "No vamos a poner en riesgo a la gente que el comedor asiste", expresó Cittanti

La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Esquel, Nadia Cittanti, junto a su par de Gobierno, Mariela Sánchez Uribe, brindaron en la mañana de este martes una conferencia de prensa desde el edificio de Perito Moreno y Rivadavia, para dar a conocer los por menores de la denuncia realizada por quien está a cargo del comedor del Barrio Chanico Navarro, Blanca Melín, sobre la entrega de pollos en mal estado.

En principio, se dejó en claro que, desde el área, siempre se han manejado de la misma manera junto al Departamento de Compras, en lo que refiere al pedido, compra y distribución de distintas donaciones a los comedores locales.

Cittanti, indicó que el jueves por la tarde, “se le entregó parte del pedido para que tenga insumos para cocinar; fue el proveedor y se firmó en conformidad la entrega. El viernes a la mañana, Melin me llama para informar sobre el mal estado de los pollos y le digo que los conserve para que el personal de Desarrollo Social vaya a retirarlos”.

“El personal me expresó que no estaba y que no pudieron retirar nada. Tendríamos que haber hecho el retiro de mercadería y el reclamo a los proveedores y en este caso no se pudo”