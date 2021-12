Patagonia Pionera: escrito por Toncek Arko, historiador especializado en alpinismo. La búsqueda de este libro se centra en reconstruir las ascensiones que buscaban altura en el Parque Nacional Los Glaciares en las décadas del 60 y 70. Se trata de una época dorada para el alpinismo nacional. La patagonia andina comenzaba a entrar en foco y muchos de los principales picos fueron ascendidos. El autor decidió narrar las diez ascensiones principales de esos años, que marcaron un hito porque implicaba que los picos de nuestra patagonia andina no fueran solamente escalados por extranjeros. El libro abarca experiencias en el Pier Giorgio, el Guillaumet, el Fitz Roy, el Marconi Central, Aguja Poincenot, Cerro Norte, Cerro Rincón, Aguja Mermoz, Cerro Moyano y Dedo del César.

Mal de Altura: escrito por el periodista norteamericano Jon Krakauer. El libro fue publicado en 1997 y desde entonces no paró de re-editarse. En él se narra la historia de los 12 alpinistas que fallecieron en el Himalaya en 1996 al quedar varados en una tormenta de nieve. Originalmente, el escritor se encontraba en la zona porque había viajado a cubrir una nota sobre cómo en la montaña cada vez aparecían agencias de viaje vendiendo ascensos. Al comenzar la expedición el autor se encontró con que había algunos alpinistas preparados y experimentados, pero muchos de los que habían comprado la expedición jamás habían puesto un pie en la montaña. Finalmente, la expedición terminaría en tragedia.

Mi vida al límite: se trata de las memorias de Reinhold Messner. Para quienes no lo conocen, Messner fue el primer alpinista en llegar a la cumbre del Everest en solitario y sin oxígeno artificial. A lo largo de su carrera como alpinista llegó a registrar alrededor de 2000 ascensiones de alto riesgo. En este libro habla a calzón quitado. No solo se trata de su impresionante carrera sino también de su filosofía de vida, su familia y sobre cómo compatibilizar -no siempre con éxito- su pasión por la montaña con su vida personal.

Las montañas de la Mente: editado por Literatura Random House en 2020. Escrito por Robert Macfarlane. El autor le da un enfoque totalmente distinto al clásico libro sobre montañismo. En lugar de narrar una odisea, se dedica a hacer un viaje en torno a las montañas y a lo que ellas representan para nuestra cultura. ¿Cómo y cuándo las montañas pasaron de ser barreras peligrosas e infranqueables, habitadas por bestias y dragones, a suscitar los anhelos más aventureros de quienes se atreven a conquistarlas, incluso poniendo en riesgo sus vidas? Estas son solo algunas de las preguntas que se formulan y responden a lo largo del libro.