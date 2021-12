Días atrás, desde el Parque Nacional Los Alerces se informó que la Municipalidad de Esquel dejará de recibir la recaudación del ingreso de la portada centro. El dinero que recibía Esquel era destinado a la Cooperadora de la Escuela N° 25 de la Villa Futalaufquen.

"No lo entiendo bien y fue algo sin mucho aviso hacia nosotros. La recaudación de la portada centro que la tenía la Municipalidad, la decisión nuestra era que esa recaudación se destinaba en su totalidad para la Escuela 25 de la Villa Futalaufquen, restándole los costos operativos que eran muy pocos", expresó al respecto el intendente Sergio Ongarato.

Además, Ongarato agregó: "No sé ahora qué va a pasar con la Cooperadora de la Escuela 25, que es lo que me preocupaba. Que es esa escuela histórica pueda seguir funcionando. La recaudación de la portada se destinó siempre, hace muchos años a esto. En un momento, por disposiciones nacionales no se la podían dar más a ellos entonces intervenimos para que se la den a la Municipalidad y nosotros ceder el dinero a la Escuela. Esperemos que se siga mantienendo, porque el objetivo era colaborar con la escuela".

Sobre si se trata de una cuestión de colores políticos entre el intendente del Parque y otros municipios, Ongarato respondió: "Espero que la política partidaria no se mezcle. Espero que no sea eso y que haya habido otras razones. El reclamo que hago no es para la municipalidad, sino para la Cooperadora de la Escuela 25. Ese aporte histórico de esta escuela tiene que seguir estando. Si hoy la municipalidad no recauda, que se recaude de otra manera para ayudar a esta escuela de la Villa".