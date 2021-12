Una situación particular se dio en el partido de ida de la final de Quinta División, donde Belgrano de Esquel no se presentó a jugar su partido ante Juventud Unida en Gobernador Costa.

El partido estaba programado para el miércoles pasado, justo en el momento que se estaba llevando a cabo el partido de primera división entre Belgrano y Deportivo Estación.

Varios de los jugadores “xeneizes” y el técnico Gustavo Guarda pertenecen a ambas categorías y bajo esta situación, los dirigentes de Belgrano decidieron no presentarse a jugar en el partido de ida de la quinta categoría, a sabiendas de las consecuencias que podrían sufrir.

Precisamente la Liga de Futbol del Oeste del Chubut emitió en la jornada del miércoles el siguiente comunicado:

“El partido que estaba programado para el día de hoy (por el miércoles) correspondiente a la final de ida de la Quinta División no se disputará, debido a que el Club Belgrano no se presentará por no contar con jugadores ya que la mayoría están afectados a la primera división que también juega el día de hoy”.

“Por ello, el Tribunal de Disciplina resuelve dar por ganado el partido al Club Juventud Unida y también resuelve que el Club Belgrano pierde el derecho a definir la serie con diferencia de goles en caso de ganar en el partido de vuelta, dejando constancia que cualquier resultado que termine con victoria de Belgrano la serie será definida por penales aplicando el reglamento de un partido ganado por cada equipo. Una victoria o un empate de Juventud Unida lo proclamará Campeón de la divisional”.

El partido revancha de la Quinta Categoría se jugará mañana sábado a partir de las 16 horas en la cancha de Belgrano.

EL RESTO DE LAS CATEGORÍAS

En relación a los otros encuentros revanchas de las finales del torneo de Divisiones Inferiores, en la octava categoría se verán las caras los equipos de Independiente ante Fontana recordando que el albirrojo, ganó por uno a cero en el encuentro de ida, partido que se llevó a cabo en la cancha de Fontana.

En séptima división, Belgrano de Esquel jugará como local ante Pirque de Epuyén, encuentro que tendrá lugar a las 12 hs. Señalemos que Pirque ganó dos a uno el encuentro de ida.

En sexta división, Belgrano de Esquel enfrentará a Defensores de la Comarca, partido que se jugará en el césped sintético del barrio Buenos Aires. El partido de ida terminó uno a uno.

Recordemos que en novena división, Belgrano de Esquel había logrado el título tras ganarle a Fontana de Trevelin los dos encuentros finales, el primero de ellos 3 a 0 y luego, en Trevelin, la victoria “xeneize” fue por 4 a 2.