“Entre tanto dolor, tristeza y desesperanza, me reconfortan sus palabras y solidaridad, me demuestran que el sentido de pertenencia y compromiso del que tanto hablamos está presente en todos Uds. La verdad que hoy no estoy para pensar, la tristeza es enorme y siento como que perdimos parte de nuestras vidas", expresó el Procurador General de Chubut hacia magistrados, funcionarios y empleados del MPF.

"Me peleé con medio mundo por no entender lo improvisados que fueron en sacar una ley… entre gallos y media noches a espaldas del pueblo, promulgarla a las apuradas como si no supieran que esto podía pasar entre el grupo minoritario de locos, que aprovechan el legítimo derecho de manifestarse en paz para provocar delitos y desmanes", agregó.

Por último, expresó que "Nos sentimos desamparados, hubo inoperancia y falta de previsión. El daño que nos causaron no lo puedo mensurar. A pesar de todo esto, la solidaridad de todo el Ministerio Público Fiscal hará que volvamos a resurgir. Gracias los quiero pero estoy muy triste y enojado”