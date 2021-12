El senador Ignacio "Nacho" Torres, y su compañera de bancada, Edith Terenzi, pidieron la interpelación urgente del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, ante los episodios de violencia y el caos que se desataron en Rawson y en las principales ciudades de la provincia, que hoy dejan a la población en una situación de “zozobra, peligro y desprotección total”.



“El gobierno de Arcioni y el Gobierno Nacional son de un mismo sello político y no pueden desconocer lo que está pasando en Chubut; desde un punto de vista económico, institucional, financiero la gravedad de lo que pasó no tiene precedente. Claramente hay un gobernador que ha perdido toda credibilidad y ese desgaste a los primeros que perjudica es al pueblo chubutense”, dijo Ignacio Torres.



En la resolución que presentarán en las próximas horas, Torres y Terenzi remarcan que “ninguna autoridad provincial ni federal dio explicaciones y mucho menos garantías de seguridad a la vida, la integridad física y los bienes de los habitantes de la provincia”, tras los incendios provocados intencionalmente en Casa de Gobierno, la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia.



Asimismo, desde la Cámara baja del Congreso Nacional, harán lo propio los diputados recientemente asumidos, Matías Taccetta y Ana Clara Romero, acompañando el pedido de los Senadores y exigiendo la comparecencia urgente del Ministro del Interior.



El ministro de Wado Pedro deberá responder un cuestionario con ocho puntos relacionados con las acciones realizadas por el gobierno de Alberto Fernández frente a la situación caótica que atraviesa Chubut.



Torres y Terenzi piden que De Pedro conteste si el gobernador Mariano Arcioni le informó cuáles son los motivos por los cuales “ha sido incapaz de proteger la seguridad de los habitantes de Chubut ante los hechos de violencia y la destrucción total de la sede del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal”, dice la resolución.



Los legisladores le exigen a De Pedro que explicite si Arcioni le requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que “convoque del Comité de Crisis previsto en la Ley de Seguridad Interior ante la incapacidad del gobierno provincial para garantizar la seguridad de los vecinos”.



Los senadores del bloque chubutense interpelan al ministro De Pedro respecto de “si ha considerado solicitar al Congreso de la Nación la intervención federal de la provincia”, y que a su vez detalle “cuáles son las medidas concretas que ha ponderado el Gobierno Nacional para detener los hechos de violencia y evitar una escalada de los mismos”.



Además, Torres y Terenzi exigen que De Pedro indique “si el Gobierno Nacional ha evaluado la realización de acciones coordinadas con el gobierno del Chubut para proteger a su población de los hechos de violencia”.



Los legisladores de "Integración y Desarrollo Chubutense" a su vez le piden a Pedro que explique “por qué razón el Gobierno Nacional y en particular él como responsable de las relaciones entre Nación y provincias, ha guardado silencio sobre la situación caótica y desborde de violencia que padece la provincia del Chubut”.



ACUERDO ENTRE ARCIONI Y EL FRENTE DE TODOS



Torres y Terenzi apuntaron contra el gobierno de Arcioni y el Frente de Todos como los responsables de haber aprobado la zonificación minera de espaldas a la comunidad, sin debatirlo y sin transparencia.



“El tratamiento y aprobación de esa norma fue gestado en forma conjunta por diputados del Frente de Todos y del gobierno provincial de una forma abiertamente incompatible con la transparencia que demandan los actos de gobierno, en este caso los legislativos”, exponen.



Los legisladores del bloque chubutense aducen que “el tratamiento fue incluido en el temario de una sesión especial minutos antes de su inicio, de espaldas a la comunidad, procurando de esa forma evitar el debate social que necesariamente habría de generar el tratamiento de una iniciativa de esa envergadura”.



Sumado a esto, acusaron que en medio de un “pacto de silencio” sindicatos afines al justicialismo actuaron como “fuerzas de choque contra la parte de la sociedad que se viene movilizando en contra del proyecto”.



En virtud de esto, señalaron que “está claro que el propósito de los partícipes del pacto fue evitar el control social de lo que iban a decidir, y sorprender a la población con la ley ya aprobada”.



SOSPECHAS DE “ZONA LIBERADA”



Por último, Torres y Terenzi cuestionaron el accionar del gobierno de Arcioni ante las manifestaciones en la calle. “Llama la atención en ese marco de violencia y desprotección de la población, que el gobierno provincial haya resignado el control de la calle y desertado de manera prácticamente total en su obligación constitucional de garantizar el orden y la seguridad públicas”, dice la resolución.



Los legisladores chubutenses insinuaron que “mueve a la sospecha de que se trata de una zona liberada provocada con la intención de desviar el eje de la discusión de la ley aprobada hacia la actuación de grupos que llevan adelante una violencia inaceptable y condenable desde todo punto de vista”.



Con relación a esto último, Torres y Terenzi no eludieron que “pese a este escenario de violencia inédita, ningún funcionario de los gobiernos provincial y nacional se han manifestado ni anunciado a la población acciones concretas para su