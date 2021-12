El Vicegobernador de la Provincia y Presidente de la Legislatura de Chubut, Ricardo Sastre aseguró que están identificadas a algunas personas que responden a intereses políticos y promovieron la quema de edificios en Rawson.

Sastre dijo que existen filmaciones y que los responsables de los incendios ya están en manos de la justicia.

“Ha sido una semana triste, no era lo que nadie pretendía. Se puede pensar igual o no, pero no se puede permitir la violencia, los hechos vandálicos. Hay 17 edificios públicos dañados”, indicó el Vicegobernador.

Además, agregó: “En mi apreciación personal, también han habido infiltrados, porque hay muchos daños importantes. Podemos disentir posturas, por el no y por el si. Pero si había personas conocidas de sectores políticos incentivando los desmanes, hay videos de militantes diciendo 'prendamos fuego'".

Sastre manifestó también que “La justicia tiene los videos de esas personas. Es importante que diga la justicia y tome cartas en el asunto. Los ambientalistas siempre fueron pacíficos”.

Por otra parte, defendió el accionar policial: “La fuerza accionó en última instancia, después de que se rompió y prendió fuego todo. Había 60 efectivos policiales dentro de casa de gobierno que se tuvieron que salir por el humo”.

Fuente: Adn Sur