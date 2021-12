Las defensoras pública María Laura Martensen y Luciana Capone solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua y pidieron que se impongan 10 años de cárcel a Fabiana Cruz, de 21 años, condenada por el “homicidio con ensañamiento y alevosía” de Agustina Quispe, la hija de cuatro años de su pareja.

La nena fue asesinada a golpes en agosto de 2019, luego que Cruz se enteró que su pareja se encontraba embarazada. La niña, según el certificado de autopsia, presentaba fractura de cráneo y 16 grupos de lesiones en el cuerpo.

“Es una pena cruel e inhumana”, esgrimieron las abogadas para solicitar que “se decrete la inconstitucionalidad y luego, como consecuencia de ello, debe tomarse la escala penal del homicidio simple e imponer la pena de 10 años de prisión”.

En sus argumentos sostienen que la condenada “no cuenta con antecedentes penales” y que “la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba sumida mi asistida, en cuanto al desarraigo y pobreza, debe ponderarse y evaluarse como atenuante para la determinación de la pena”.

Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, a cargo de la investigación del crimen, solicitaron que se disponga la prisión perpetua, la única pena prevista en el Código Penal para este tipo de delito. “Piden 10 años de una pena por matar a una niña de cuatro años con alevosía y ensañamiento. ¿Es proporcional? No, su señoría”, sostuvo Báez ante los jueces. Y afirmó que “de este caso en particular y pese a las condiciones de vida de las protagonistas del caso, no puede tenerse en cuenta la dificultad de ganarse sustento propio, para atenuar la conducta desplegada, que fue la de matar a golpes a una niña”.

“Agustina no tenía posibilidad de defensa e igual Fabiana la continuó golpeando, la colocó en una situación de indefensión”, resaltó el fiscal.

El tribunal integrado por Horacio Yangüela, Patricia Asaro y Patricia Reyes dará a conocer el veredicto el próximo 9 de diciembre a las 13 horas. Y dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta el dictado de sentencia de la Cámara Penal.