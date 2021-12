El concejal y Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Gerardo Filippini habló del fin del año legislativo 2021 y del trabajo y discusiones con los bloques opositores.

"Hemos terminado el año legislativo, donde ha habido muchos temas muy importantes y otros rutinarios. Como siempre, hemos estado en muchas reuniones y análisis de temas tratados. Espero que se obtenga un buen resultado con un beneficio para la mayoría", expresó el concejal.

Filippini agregó: "Yo soy muy crítico. Nunca van a estar todos conformes, pero lo ideal sería eso. Sabemos que no es así y esperamos obtener los mejores resultados para la población".

Al finalizar la sesión ordinaria, el concejal Diego Austin deseó para el año 2022 "más trabajo y menos confrontación". Sobre eso, Filippini consideró: "No coincido mucho con esa apreciación. Si bien hay discusiones de políticas o puntos de vista, no hablaría de confrontación. Hablaría de distintas posturas e ideas, pero no de confrontación".