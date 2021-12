Acompañado por Humberto Schiavoni, presidente del bloque PRO en el Senado, Torres pidió al gobierno de Alberto Fernández que tome una posición, “mire a la provincia de Chubut cuyo gobernador es de su mismo signo político y actúe en consecuencia”.



También estuvieron el intendente de Puerto Pirámides Fabián Gandón y su par de Esquel, Sergio Ongarato, el ex diputado Gustavo Menna, e hicieron llegar su apoyo los diputados Matías Taccetta y Ana Clara Romero al igual que la senadora Edith Terenzi que acompañó el proyecto de pedido de interpelación.



El Senador atribuyó a los “internismos” y al “fuego amigo” del mismo gobierno provincial el accionar de grupos violentos que destruyeron la Casa de Gobierno, la Legislatura, la Fiscalía de Rawson y el incendio del Diario EL CHUBUT, y los diferenció del pueblo chubutense que salió a expresarse en forma legítima.



“Hoy el gobierno de Chubut quiere demonizar a una manifestación legítima y pacífica de decenas de miles de familias chubutenses que lo hicieron sin violentar absolutamente nada. Los grupos violentos son un puñado de fuerzas de choque de un internismo del propio gobierno y fue el propio gobernador Arcioni quien dijo conocer a los autores intelectuales de esos actos de vandalismo. Corresponde que Arcioni como funcionario público haga la denuncia correspondiente ante la Justicia”, sostuvo.



Asimismo, Torres condenó enfáticamente que “no podemos permitir bajo ningún punto de vista que en plena democracia se incendie un diario como es el Diario el CHUBUT, de una familia muy reconocida y querida de nuestra provincia, y que el gobierno hable solo de un puñado de ruidosos”.



“Nacho” Torres sostuvo que la crisis institucional que afecta a la ciudadanía desde hace años, tiene como responsables a sectores empresarios, políticos y judiciales, a los cuales la ciudadanía demostró que la provincia no tiene dueños.



“Chubut necesita un gesto de grandeza de toda la dirigencia provincia, pero en particular necesitamos sincerar lo que está pasando en Chubut, que va mucho más allá de un proyecto de ley, tiene que ver con las formas, con que hay un conglomerado empresario, político y judicial que creen ser dueños de la provincia”, cuestionó.



Torres insistió que “el mensaje de la ciudadanía fue más que claro: la provincia no tiene dueños. Gobernar no es hacer gestoría para un grupo minoritario de empresarios prebendarios amigos del poder, gobernar es escuchar a la gente y la gente se manifestó pacíficamente. Los chubutenses no somos violentos y nadie puede imponer a un pueblo lo que un pueblo no quiere”.



El senador del bloque "Integración y Desarrollo Chubutense" disparó que detrás de la quema de la Fiscalía se esconden intereses de garantizar la impunidad del gobierno. “Además de haber incendiado más de una decena de patrimonio histórico incendiaron una Fiscalía donde había más de 700 expedientes de denuncias contra el estado donde en muchos casos estaban implicados funcionarios del actual gobierno, llama la atención y es otra acción más que hace a la impunidad de este gobierno”, planteó.



“Se negoció la impunidad de un gobierno, hubo acuerdos mezquinos con sectores de gobierno que rifaron lugares estratégicos en el Superior Tribunal de Justicia, a cambio de rifar los recursos de la provincia; la oficina anti corrupción a cambio de un voto más para sancionar la ley de zonificación minera; se modificaron leyes que hacen al procedimiento de una medida cautelar, per saltum y amparos para garantizar la impunidad de un gobierno”.



Torres pidió que la Justicia investigue la sesión de la Legislatura en la que se aprobó la zonificación minera de espaldas a la ciudadanía. “Pedimos a la Justicia llevar hasta las últimas consecuencias a los responsables de destrozos en la provincia e investigar a fondos lo intereses detrás de esa sesión mezquina oscura de espaldas a toda una ciudadanía donde se pretendía entregar a una provincia y garantizar la impunidad de un grupo de políticos que representa lo peor y más nefasto de la política chubutense, y con esto incluyo una de las Legislaturas más mediocres de la historia de nuestra provincia”



Por último, Torres destacó la posición de la diputada radical Andrea Aguilera que avanzó con la derogación de la ley pese a las presiones del gobierno. “Que ahora el gobierno se ponga en víctima diciendo que llama a la paz social y que deroga el proyecto casi como un favor a los chubutenses es de un grado de cinismo que sorprende. Por eso quiero reconocer el coraje de Andrea Aguilera en el peor momento cuando el gobierno avanzó con presiones por todos lados para sacar esta ley avanzó y presentó la derogación de la ley de un proyecto que viene mal parido desde el día uno”, concluyó.