Perpetua para Mai Bustos: "Ahora Tito va a poder descansar en paz"

El día después de la condena perpetua para Cristian Bustos por el homicidio de Leandro "Tito" Roberts y las lesiones graves a Luis Cañumir, hablamos con Telma Roberts, hermana del policía que murió aquel 8 de marzo de 2009.

"Gracias a Dios más tranquilos, contentos. Por fin se hizo y se terminó como queríamos, con justicia para Tito. Ahora va a poder descansar en paz. Fueron 12 años de mucha lucha continua y cosas en el camino. Hoy damos gracias que Tito va a estar bien, descansa en paz. Hemos cumplido nuestra tarea como familia para que Bustos tenga perpetua", destacó.

Sobre las jornadas del debate, Roberts indicó que: "El proceso del juicio fue desgastante porque en los testimonios escuchás lo que no querés escuchar y sobre todo en la forma que él decidió para matar a quien apareciera y desgraciadamente fue Tito. Son emociones encontradas, volver a aquel día y te va moviendo emociones, sentimientos".

En cuanto al asesoramiento del Dr. Daniel Sandoval, agradeció: "Gracias a Dios siempre nos acompañó y voy a agradecer eso. Si no nos hubiera acompañado, nos hubiera costado mucho interpretar cada palabra que nos decían en el juicio".

Además, Roberts se refirió a la decisión de una de las juezas que conformaba el tribunal, que no votó a favor de la perpetua y consideró que Bustos solo debía cumplir 10 años de prisión: "Desde un principio ya sabíamos cómo venía una de las juezas, pero tuvimos la suerte de que dos deliberaran a favor de tener justicia para Tito. Desde el principio vimos para qué lado estaba la línea de ella. Nos cuestionó y no dejó que actuara tanto el Dr. Sandoval".

Por último, manifestó: "Tito no va estar. Desde mi lugar hablo, no me lo van a devolver pero tengo el consuelo y la gratitud de que tiene justicia y quería yo que Bustos tenga perpetua. Siempre tuve claro que era el culpable. La familia vamos a estar bien, tranquilos, juntos y será diferente de aquí en más".