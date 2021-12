El intendente de Dolavon, Dante Bowen, contó qué hizo durante la ultima semana en Chubut, mientras se desarrollaba la aprobación y posterior derogación de la Ley de zonificación, la cual generó masivas movilizaciones: “Nosotros colaboramos hablando con diputados e intendentes para obtener un posicionamiento en función de la coyuntura de lo que estaba pasando”…”estuvimos en diálogo permanente con Emanuel Coliñir, que es una referencia al Gobierno Nacional, por el rol que ocupa dentro del Ministerio de Interior, con quién coincidimos en la lectura de lo que estaba pasando y tuvimos un posicionamiento común, no solo con él sino con un montón de actores políticos de la provincia y de nuestro espacio político”.

Por eso “estamos en un momento clave del partido donde muchos compañeros nos estamos juntando. Me parece que lo de la megaminería es un eje que divide aguas y por ahí que no fue correcto que cada uno tome decisiones individuales y que no haya una postura orgánica, lo cual le hace mucho daño al partido porque si no, parece que somos todos librepensadores” dijo Bowen y agregó que “se está dando una corriente interna dentro del partido que piensa las cosas de otro modo, que hay que actuar de otra forma en política, que hay que abrir la discusión a la gente y que también hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que tenemos otra mirada del mundo que se viene. Donde entendemos que no hay planeta B, donde entendemos que el ambientalismo es cada vez más importante y que tenemos que tener mayor conciencia de la tierra, nuestra casa común y todos nuestros ejes programáticos del partido deberían ir hacia ese lugar”.

Bowen aseguró que “estuvo muy mal la postura del Partido Justicialista de cara a la aprobación de esta ley. Nunca fue una decisión orgánica avanzar con esa ley y nos daña un montón. Por eso era importante que quienes no estábamos de acuerdo, nos posicionáramos defendiendo nuestra postura. Teníamos que decir lo que pensábamos porque no nos sentimos representados y la sociedad lo tenía que saber y además teníamos la obligación política de tomar postura. No se puede con semejante movilización popular, quedarnos en la casa guardaditos sin decir nada. Por eso muchos militantes salieron a expresarse y acompañamos este fenómeno popular”



“El problema que tenemos en el Partido Justicialista es que no hay un debate profundo en los ámbitos institucionales y orgánicos, por el contrario, se toman decisiones en mesas chicas. Eso viene pasando hace mucho tiempo y la militancia no se siente representada. Pero llegó a un nivel en el cual distintos compañeros y compañeras nos enteramos por los diarios las decisiones que se toman por afuera. Entonces es importante que empecemos a posicionarnos hacia esos debates y a marcar la diferencia. Muchas veces uno se guarda algunas cuestiones para no romper nada y para que todos se mantengan entre un marco de unidad; pero llega un momento en el que hay que marcar la diferencia y construir algo nuevo entre el peronismo” indicó Dante Bowen.

“No me siento políticamente traicionado, sino decepcionado porque -con la zonificación- hubo compañeros y compañeras que tenían una posición tomada, pero cambiaron la postura de la noche a la mañana. Que sean funcionales a un proyecto que no tiene nada de peronismo, sino con una lógica de saqueo de los recursos, como la época de las colonias y que no representa ningún aporte extraordinario a la provincia; no va a generar desarrollo” refirió el intendente.

“Estuvo mal realizado el procedimiento - de aprobación de la ley - es llamativo que se acuerde que el Fiscal de Estado sea alguien que está en una nebulosa y sea parte de un acuerdo para aprobar algo como la minería. Es escandaloso y la gente se da cuenta de eso” apuntó Bowen a referirse al cargo que fue ocupado por una persona con relación al espacio político que cambió su postura y votó a favor de la zonificación. “A mí no me representa como militante, no me representa para nada y como dirigente político no espero eso hacia el futuro para mí partido, ni para mí provincia” añadió.

“No comparto absolutamente nada de toda esa ingeniería que se desarrolló en el último tiempo -para aprobar la zonificación- y lo que hace es deslegitimar cada vez más a la clase política, institucional de los tres Poderes del Estado. Es un error, porque es un Boomerang que cada vez genera más desprestigio en las instituciones que son las que tienen que conducir al pueblo para que la provincia salga adelante”

“Cada espacio - dentro del PJ - con distintas ideas pueda empezar un proceso de construcción política que le permita tener opciones para expresarse; no solo para presentarse como candidatos”. “Yo creo que perdimos el tiempo, que se viene un proceso de crisis y qué el Partido necesita un recambio” porque es un Partido histórico con muchas vertientes adentro lo cual lo hace de un grado de complejidad importante, ya que no es un partido chiquito donde dos o tres se ponen de acuerdo y es más fácil avanzar hacia delante, con lo cual, todo ese proceso de recambio va a llevar tiempo y nos tiene que encontrar en un mejor momento para el 2023” manifestó Dante.

En las legislativas, “el peronismo no utilizó la herramienta de las PASO y es una lectura interesante, quizás en 2023 sea una buena oportunidad para que muchos compañeros y compañeras tengan la posibilidad usar esa herramienta, que todos puedan participar y que sea una buena estancia democrática donde después seamos competitivos a nivel electoral porque si no, la unidad que se intentaba pregonar no termina de sintetizar a todos los compañeros y está luego la contradicción por la idea de cerrar todo en una misma lista”.